نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر دوري أبطال أوروبا ثاني أكبر البطولات من حيث الأهمية على مستوى الكورة بالعالم بعد كأس العالم، فكل موسم من هذه البطولة دائمًا ما يشهد مباريات تحمل طابع تنافسية ومفاجئات بالنتائج بشكل غير مسبوق، وبعد بداية الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا، فجميع أنظار متابعين الكرة بالعالم تتجه نحو البحث عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا

على حسب ما أوضحه خبراء تحليل الكرة بالعالم فسنجد أن مستوى التنافسية سيزداد في الجولة الثالثة نظرًا لمعرفة المتأهلين للأدوار القادمة، وإليكم مواعيد مباريات الجولة الثالثة بالصورة الآتية:

البايرن سيواجه فيكتوريا بلزن يوم الثلاثاء 4/10 في تمام الساعة 6:45 م، ومارسيليا سيواجه سبورتنغ لشبونة في نفس الموعد.

بورتو سيواجه بايرن ليفركزون يوم الثلاثاء 4/10 في تمام الساعة 9 م.

كلوب بروج سيواجه أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الساعة 9 م.

اياكس سيواجه نابولي يوم الثلاثاء الساعة 9 م.

اينتراخت سيقابل توتنهام يوم الثلاثاء الساعة 9 م.

قمة الجولة الثالثة ستكون بين الإنتر وبرشلونة يوم الثلاثاء 4/10 في تمام الساعة 9 م.

ليفربول سيواجه رينجرز يوم الثلاثاء 9.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة يوم الأربعاء 5/10

إليكم قائمة مباريات الجولة الثالثة في يوم الأربعاء بالصورة الآتية:

ريد بول سالزبورغ سيقابل دينامو زغرب الساعة 6:45 م.

ار بي ليبزيج سيقابل سيلتك الساعة 6:45 م.

وقمة المباريات في هذا اليوم ستكون ما بين تشيلسي وميلان الساعة 9 م.

يوفنتوس سيواجه حيفا الساعة 9م.

ريال مدريد صاحب اللقب سيقابل شاختار الساعة 9 م.

إشبيلية سيواجه دورتموند الساعة 9 م.

بنفيكا لديه ضيف من العيار الثقيل وهو باريس سان جيرمان فستكون المباراة الساعة 9 م.

مان سيتي سيواجه كوبنهاغن الساعة 9 م.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم عن مواعيد مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا والتي ستشهد مباريات هامة وستحدد مجرى المنافسات داخل كل مجموعة، فالجميع ينتظر بعد انتهاء التوقف الدولي عودة المنافسات الأوروبية من جديد، ومن المتعارف عليه أنه سيتم نقل كافة المباريات على شبكة قنوات بي ان سبورت بشكل حصري.