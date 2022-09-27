نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة وجدول مباريات خلال شهر أكتوبر في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب اشتعال المنافسة سواء بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، فجميع عشاق الملكي ريال مدريد يبحثون باستمرار عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة، فشهر أكتوبر سيكون مليء بالمباريات القوية لريال مدريد، نظرًا لضيق القوت قبل انطلاق كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

بعد الانتهاء من التوقف الدولي للمنتخبات، ففريق ريال مدريد سيستأنف منافساته بالدوري الإسباني، وإليكم أهم المعلومات عن مباراته القادمة بالصورة الآتية:

ريال مدريد سيواجه أوساسونا يوم الأحد 2/10 في تمام الساعة 9م، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة بالدوري الإسباني.

فمن الواضح أن المنافسة ستكون على أشدها ما بين ريال مدريد وبرشلونة على تحقيق لقب الدوري.

فنجد أن ريال مدريد يحتل المركز الأول برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة من 6 لقاءات.

وفريق برشلونة يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات، حيث تعادل في مباراة وحيدة.

ويعتبر فريق أوساسونا ليس من الخصم السهل، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 لقاءات.

مباريات ريال مدريد القادمة خلال شهر أكتوبر

من ملاحظ أن شهر أكتوبر سيحدد مدى مستوى تنافسية ريال مدريد على لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا، وإليكم مواعيد كل مباراة خلال هذا الشهر بالشكل الآتي:

سيستأنف ريال مدريد منافساته بدوري أبطال أوروبا بالجولة الثالثة، فسيواجه فريق شاختار يوم الأربعاء الموافق 5/10 الساعة9م.

وبعدها سيحل ضيفًا على فريق خيتافي في إطار منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإسباني، فستكون المباراة يوم 8/10 في تمام الساعة 9م.

ثم يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة شاختار على ملعبها يوم 11/10 الساعة 9م.

وبعدها سيكون ريال مدريد على موعد مرتقب لمواجهة برشلونة يوم 16/10.

وسيواجه يوم 19/10 فريق إلتشيه.

وسيواجه يوم 19/10 فريق إلتشيه. وبعدها سيعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة مع ار بي ليبزيج يوم 25/10.

وآخر مبارياته بهذا الشهر ستكون مع غيرونا يوم 30/10.

وفي الختام نكون قد ذكرنا لكم بشكل مفصل موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد العودة من التوقف الدولي، وسردنا القائمة الخاصة بمباريات الفريق خلال شهر 10، والتي ستكون مليئة بالمباريات القوية، أبرزها مباراة الكلاسيكو.