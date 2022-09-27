نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي ستشهد مستوى من مباريات القمة في غاية التنافسية، ومن أبرز تلك المباريات أرسنال وتوتنهام، فنجد أن الجميع ينتظر انتهاء التوقف الدولي للمنتخبات كي يعودوا مرة أخرى لمتابعة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبناء على ذلك سنقوم بالتطرق إلى موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة وأهم المعلومات عن أهم هذه المباراة.

موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

ستكون مباراة أرسنال وتوتنهام ضمن أبرز مباريات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي، فيجب أن نعلم أن الجولة السابعة تم تأجيلها نظرًا لوفاة الملكة إليزابيث، وإليكم موعد المباراة وأهم التفاصيل عنها بالصورة الآتية:

أرسنال سيستضيف فريق توتنهام على ملعب الإمارات يوم السبت الموافق 1/10 في تمام الساعة 1:30م، وسيتم إذاعة المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت، وهي القناة الحصرية لعرض الدوري الإنجليزي.

أرسنال يحتل المركز الأول منفردًا برصيد 18 نقطة من 7 مباريات، حيث خسر مباراة واحدة من مان يونايتد.

بينما نجد أن فريق توتنهام يحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 7 مباريات ولم يهزم حتى الآن وتعادل مرتين.

المباريات القادمة لفريقي أرسنال وتوتنهام

إليكم مواعيد المباريات القادمة لكلا الفريقين بالصورة التالية:

أرسنال سيواجه فريق بودو يوم الخميس 6/10 في تمام الساعة 9م، وذلك خلال منافسات الجولة الثالثة بالدوري الأوروبي.

ثم يلاقي فريق أرسنال نظيره ليفربول يوم الأحد 9/10 في تمام الساعة 5:30م، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.

بينما نجد أن فريق توتنهام سيحل ضيفًا على آينتراخت يوم الثلاثاء 4/10 في تمام الساعة 9م، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وبعدها سيواجه توتنهام فريق برايتون يوم السبت الموافق 8/10 في تمام الساعة 6:30م، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي.

وفي الختام نكون قد كشفنا لكم بالتفصيل موعد مباراة أرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة، كما عرضنا كذلك المباريات القادمة لكل فريق، ومن الملاحظ أن الفترة القادمة ستحدد بشكل كبير مقدار تنافس كل فريق سواء على لقب الدوري الإنجليزي أو على المستوى الأوروبي.