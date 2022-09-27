كورونا فى الجزائر.. إصابات جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات بـ كورونا وصل إلى 270 ألفا و649 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و293 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و879 حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية