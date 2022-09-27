نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تحدد مطلع اكتوبر صرف الضمان المطور لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من أنظمة الدعم للأسر المحتاجة والأفراد العاطلين عن العمل وفقا لمجموعة من الشروط تحددها وزارة الموارد البشرية، ولعل دعم الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من أهم تلك الأنظمة التي تهدف توفير احتياجات الأسر الفقيرة والمحتاجة لضمان الحصول على حياة كريمة على أراضي المملكة، ويتم صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور مع مطلع كل شهر ميلادي حيث يتم إيداع راتب الدعم في الحسابات البنكية للمستفيدين، ونوضح إليكم أهم تفاصيل الضمان المطور.

وزارة الموارد البشرية تحدد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور مطلع أكتوبر المقبل

وفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور يكون مع مطلع الشهر الميلادي إذا لم يصادف عطلة رسمية يتم تقديم أو تأخير الموعد يوم، وبما أن الموعد المحدد لصرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر هو يوم 1 أكتوبر 2022 الموافق يوم السبت وذلك سيوافق يوم عطلة رسمية فيكون موعد الصرف الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022.

شروط أهلية صرف الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط الأساسية يجب أن تتوافر لدى الأفراد المتقدمين بطلب الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي كالاتي: