نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور نفاذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أَتاحت الموارد البشرية السُّعُودية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر نفاذ، حيث تسعى الوزارة جاهدة لتسهيل الخِدْمَات على المواطنين، لذلك عملت على إصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية لمواكبة التقدم وتقديم الخِدْمَات عبر بوابات إلكترونية باستخدام معرفات إلكترونية تمثل هُوِيَّة المستحِقّ في تعاملاته الإلكترونية، بما يحقق رؤية المملكة 2030، لذلك نوضح لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن الضَمان عبر النَفاذ الوطني.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور عبر النفاذ

يمكن لكافة المستفيدين من برنامَج الضمان الاستعلام عن طريق بوابة النفاذ الوطني، عن طريق اتباع ما يلي:

الدخول إلى رابط الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. واختيار الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. والذهاب إلى قائمة الطلبات. سوف يظهر حالة الطلب، وعند الضغط عليها، تجد حالة الطلب الخاصة بك. فان كانت حالة الطلب «غير مؤهل»، يمكنك الضغط على الأسباب ومعرفتها، والتقديم عن طريق إعادة التقديم. مع تصحيح أي أخطاء موجودة بطلب التسجيل، أدت إلى عدم تأهلك.

رَقَم الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت الموارد البشرية رَقَم للتواصل مع خدمة العملاء للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمستفيدين، كما أنه يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر العديد من الطرق وهي:

رَقَم الضمان الاجتماعي المطور: 0114057988.

رقم الضمان الموحد المجاني: 19911.

صندوق البريد: 12484.

الرَّقَم المباشر المجاني: 8001222777.

هل سوف يتم صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر

انتشرت بعض الشائعات حول صرف المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي لهذا الشهر، اعتقاداً من المواطنين صرف الوزارة لها ضمن فعاليات اليوم الوطني 92، وأشارت الوزارة إلى ما تم تداوله حول صرف المساعدة المقطوعة للضمان لا أساس له من الصحة، فذلك يتم صرفها لمن لديهم عمل بسيط أو دخل شهري ضئيل يمنعه من الحصول على معاش ضمان اجتماعي، ويتم تحديد تلك المساعدة وفقاً لضوابط كل برنامَج، ونسبة للفرد ولا تتجاوز المساعدة 30 ألف ريال سعودي.

الاستعلام عن حالة الضمان برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن حالة الضمان برقم الطلب، عن طريق الآتي: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني، ثم الضغط على بيانات مستفيدي الضمان أفراد، ثم إدخال البيانات الشخصية من رَقَم السجل المدني ورقم الطلب المقدم الخاص بك، وهكذا الضغط على عرض، ستظهر البيانات الخاصة بطلبك بالكامل.

اعتراض الضمان المطور

يمكن تقديم طلب اعتراض عبر موقع الوزارة الرسمي عن طريق تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك، وبعد ذلك الدخول إلى قائمة الطلبات وتحديد طلب الاعتراض، ثم الاطلاع على أسباب عدم الأهلية، وإرفاق المستندات التي تثبت الأهلية، وهكذا تقديم طلب الاعتراض.