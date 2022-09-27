محافظ بنك إنجلترا يكشف عن مواعيد تغيير أسعار الفائدة

جدة - نرمين السيد - قال بنك إنجلترا إنه "لن يتردد" فى رفع أسعار الفائدة لدعم قيمة الجنيه الإسترلينى، بعد يوم من الاضطرابات فى الأسواق؛ حيث انخفض الجنيه الإسترلينى إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن على الأقل، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.





وأضاف أندرو بيلى محافظ بنك إنجلترا إن لجنة السياسة النقدية بالبنك، التى تحدد أسعار الفائدة، ستجرى تقييماً كاملاً للتأثير على التضخم وهبوط الجنيه الإسترلينى، فى اجتماعها القادم المقرر عقده فى نوفمبر، ثم "تتصرف وفقًا لذلك". وتابع فى البيان "لجنة السياسة النقدية لن تتردد فى تغيير أسعار الفائدة بقدر ما يلزم لإعادة التضخم إلى 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط، بما يتماشى مع اختصاصها".

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