العالم اليوم - إصابة عنصري شرطة في انفجار قرب مركز أمني في تركيا

انتم الان تتابعون خبر إصابة عنصري شرطة في انفجار قرب مركز أمني في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 03:22 صباحاً - أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية بأن فردي شرطة أصيبا بجروح عندما انفجرت قنبلة بالقرب من مركز أمني في منطقة مرسين بجنوب تركيا.

وقالت وزارة الداخلية التركية إن الهجوم وقع حوالي الساعة 2000 بتوقيت جرينتش وأصيب اثنان من أفراد الشرطة. وقالت الوزارة في بيان إن قنبلة أخرى بالقرب من مركز الشرطة تم إبطالها تحت إشراف خبراء المفرقعات، بينما تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أعقبته أصوات طلقات نارية. وذكرت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار وقع في منطقة تيجي في مرسين.