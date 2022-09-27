أهم مميزات برامج تمويل البنك الاهلي السعودي والشروط اللازم توافرها

تمويل البنك الاهلي السعودي للأفراد والذي يشمل التمويل الشخصي النقدي والتمويل العقاري وتمويل السيارات. أهم مميزات تمويل البنك مع شروط ومتطلبات كل برنامج. البنك الأهلي السعودي هو أكبر وأقدم بنوك المملكة والذي ساهم عبر العقود في تسهيل المعاملات المالية ودعم الأفراد بداية من القروض ووصولاً إلى التمويل العقاري. يوفر المصرف الدعم للأفراد عن طريق قائمة من البرامج التمويلية التي تشمل التمويل النقدي والتمويل التأجيري للسيارات والتمويل العقاري، والتي تخضع جميعها لأحكام الشريعة الإسلامية. في هذا المقال نستعرض أهم مميزات تمويل البنك الاهلي السعودي بجانب برامج التمويل المتاحة للأفراد تفصيلياً.

مميزات تمويل البنك الاهلي السعودي للأفراد:

جميع برامج التمويل تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية. لا توجد رسوم إدارية لبرامج التمويل المختلفة. الموافقة الفورية متاحة في معظم البرامج التمويلية. إمكانية السداد المبكر. أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 5 سنوات، فيما عدا برنامج التمويل قصير الأجل حيث أن أقصى مدة سداد هي سنة واحدة. إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان في أغلب برامج التمويل. توفير تأمين كامل في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

شروط ومتطلبات برامج التمويل الجديد / التمويل التكميلي / التمويل الإضافي

تتشابه هذه البرامج التمويلية من تمويل البنك الاهلي السعودي في الشروط والمتطلبات وكذلك الدعم النقدي، ولكنها تختلف في وصفها فقط. فعلى سبيل المثال التمويل الجديد يقوم بضخ السيولة النقدية أما التمويل التكميلي فهدفه سداد أي قروض سابقة قبل إعطاء التمويل الجديد وأخيراً التمويل الإضافي هو الأنسب في حالة زيادة راتب العميل.

أما عن الشروط والمتطلبات فهي كالتالي:

هذه البرامج التمويلية متاحة للمواطنين والمقيمين.

أقل عمر للمتقدم السعودي هو 18 سنة بينما أقل عمر للمتقدم المقيم هو 22 سنة.

الحد الأقصى لعمر المتقدم هو 60 عاماً للموظف و 75 عاماً للمتقاعد.

الحد الأدنى لراتب المواطن هو 3 آلاف ريال وراتب المقيم هو 4 آلاف ريال.

أن يكون المتقدم على رأس العمل لمدة شهر في القطاع الحكومي و 3 أشهر في الشركات الكبرى و سنة على الأقل

في القطاع الخاص.

مبلغ التمويل لا يقل عن 5 آلاف ريال ولا يزيد عن 2.5 مليون ريال، ماعدا التمويل الجديد فالحد الأقصى لمبلغ التمويل هو 1.5 مليون ريال.

شروط ومتطلبات تمويل البنك الاهلي بضمان الاستثمار:

هذا البرنامج متاح للمواطنين والمقيمين.

ألا يقل العمر عن 18 عاماً، ولا يوجد حد أقصى للعمر.

ألا تقل مدة السداد عن 3 أشهر ولا تزيد عن 36 شهراً.

مبلغ التمويل يتراوح ما بين 15 ألف ريال وحتى 3 ملايين ريال.

لابد من توفير حساب ضمان أو محفظة استثمارية بها مبلغ يغطي قيمة التمويل والمعدل سوياً.

السداد يتم فقط عن طريق الخصم التلقائي الإلزامي.

لا يشترط السداد في صورة أقساط شهرية، وإنما يمكن التنسيق مع البنك للتسديد في صورة أقساط ربع سنوية / نصف سنوية / سنوية / كل سنتين / كل 3 سنوات.

متطلبات التمويل الشخصي قصير الأجل:

هذا البرنامج من تمويل البنك الاهلي السعودي متاح للسعوديين فقط.

الحد الأدنى للراتب هو 3 آلاف ريال.

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل منذ شهر في القطاع الحكومي و 3 أشهر في القطاع الخاص.

لا يقل سن المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل هو 5 آلاف ريال والحد الأقصى هو 2.5 مليون ريال.

شروط تمويل البنك الاهلي السعودي للسيارات

ألا يقل الدخل عن 2500 ريال، ويصل المبلغ إلى 10 آلاف ريال لأصحاب الشركات.

السن يجب ألا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 70 سنة.

أن يكون المتقدم على رأس العمل منذ شهر على الأقل في القطاع الحكومي و 3 أشهر في القطاع الخاص.

كذلك أن يكون مر 6 أشهر على الأقل على إنشاء المؤسسة المتقدم مالكها للتمويل التأجيري.

أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية ويقدم صورة منها.

إيضا أن يكون لدى المتقدم عرض سعر سيارة.

أن يقدم صاحب الطلب خطاب تعريف من جهة العمل.

التمويل العقاري للأفراد من البنك الأهلي

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 و 60 سنة. ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 3 آلاف ريال. أن يكون المتقدم على رأس العمل دون انقطاع لمدة شهر واحد على الأقل. يشترط تحويل الراتب على البنك الأهلي السعودي. يجب ألا يزيد عمر العقار عن 45 عاناً عند نهاية عقد تمويل البنك الاهلي السعودي. لابد أن تكون الوحدة السكنية فارغة وجاهزة للسكن. تسديد دفعة أول تتراوح ما بين 10% و30% من قيمة العقد.

يمكنك التقديم علي أحد البرامج التمويلية من خلال التواصل هاتفيا عبر هاتف التسويق المصرفي 8002441005 أو ملئ نموذج طلب تمويل الأهلي علي الموقع الرسمي.