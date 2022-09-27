خطوات تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1444 وشروط استحقاقه

من أهم برامج التأهيل الشامل بالمملكة السعودية الداعمة، فيقوم بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات التي يحتاج لها الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإعاقات التي تستحق الدعم ولكن يلزم تحقيق شروط محددة، فهي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بالمملكة الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية، واليوم سنتناول المزيد من التفاصيل مثل خطوات تحديث التأهيل الشامل وشروط الاستحقاق الخاصة بهم.

تحديث التأهيل الشامل

يمكن تحديث البيانات الخاصة بالشخص في التأهيل الشامل عندما يتطلب الأمر ذلك، من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

يجب كتابة رقم الهوية والبيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

ثم انقر على كلمة الدخول ثم إجراء التحقق من المطلوب.

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم اختر تقديم خدمة تقييم الإعاقة.

يلزم متابعة البيانات وتأكد من صحتها، ثم اضغط على التالي.

اضغط على تقديم لكي يتم تحديث البيانات عند المطالبة بذلك.

شروط التأهيل الشامل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط التي يجل توافرها ليتم الحصول على راتب التأهيل وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

بجب أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم وأن يمتلك بطاقة هوية وطنية غير منتهيه.

يجب أن يكون لديه تقرير به الإعاقة وتقرير ساري الصلاحية.

يجب ألا يتجاوز عمر الشخص المتقدم عن 60 عام .

يجب أن يتم تقييم الإعاقة من قبل وزارة الموارد البشرية.

يجب ألا يزيد دخله الشهري عن 4 الآف ريال سعودي وألا يكون مستفيد من خدمات الأيواء بالمملكة.

يجب أن تكون إعاقته من الإعاقات التي يتضمنها ويدعمها برنامج التأهيل الشامل.

خطوات الاستعلام عن التأهيل الشامل

يمكن الاستعلام عن التاهيل الشامل بكل سهولة، بعد اتباع بعض الخطوات التالية: