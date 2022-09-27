رابط استعلام الضمان الاجتماعي القديم وموعد صرف الدفعة الجديدة لهذا الشهر

يعد برنامج الضمان الاجتماعي هو الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تخصص فيه الوزارة مبلغًا معينًا من المال شهريًا لمساعدة الفقراء وذوي الدخل المنخفض من أجل تحسين مستوياتهم المعيشية، وكما تضع الوزارة الشروط اللازمة لتلقي الضمان الاجتماعي، ويتلقى المستفيدون أموال الضمان الاجتماعي من الزكاة والتبرعات بالإضافة إلى الإعانات التي تقدمها وزارة المالية بالمملكة.

متى يتوقف التسجيل في الضمان الاجتماعي القديم 1444

يتوقع المستفيدون من برنامج الضمان الاجتماعي المواعيد التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في نهاية كل تقويم ميلادي أنه سيتم إيقاف التسجيل في الضمان القديم خلال الايام القليلة المقبلة، هذا وقد تم ذلك بناءً على إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك إعلان نتائج اختيار المتقدمين الجدد خلال هذا الأسبوع في سبتمبر وسيتم تحويل المرتبات إلى البنوك، فضلاً عن الضمان المطور يسهل كافة الاجراءات التي يحتاج اليها الكثير من المواطنين والمستفيدين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي

للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم المقدم، يجب أن تستوفي العديد من المتطلبات الأساسية، بما في ذلك:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية ولديهم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

على المتقدمين إثبات أنهم لا يمتلكون عقارات أو أرضًا أو دخلًا شهريًا مرتفعًا.

يجب على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من المبلغ المستحق من خلال الضمان الاجتماعي.

يجب إتباع إستكمال لقاح كورونا وتعليمات الوزارة الخاصة بتربية الطفل والتحصين الأساسي للطفولة المبكرة.

يجب ألا يعيش المتقدمون في الملاجئ العامة.

رابط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

يمكن للمستفيدين الذين يدعمون برامج الضمان الاجتماعي معرفة المبلغ المستحق وكذلك تاريخ وصول الضمان من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع إجراءات الطلب، ومن ثم اطلع على شروط القبول في البرنامج وتعرف على كل ما يتعلق به مرتبط من خلال الموقع، وذلك قبل القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، إضافة إلى أنه أصبح متاحًا أمام الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدات.