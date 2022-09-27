نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم 1444 وشروط الالتحاق به في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب نهاية كل شهر ميلادي، يتطلع المستفيدون من البرنامج إلى موعد صرف راتب الضمان الذي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منح شهرية لتحسين مستويات معيشتهم. كما أوضحت الوزارة شروط الحصول على المساعدة الاجتماعية، حيث يتكون برنامج الضمان الاجتماعي من صندوق الزكاة والأوقاف بالإضافة إلى الإعانات المالية من وزارة المالية السعودية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي القديم

يتم صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين السابقين يوم الأحد 2 أكتوبر 2022 بما يتوافق هذا مع 6 ربيع الأول 1444 هـ، وجاء ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في حين يتم نشر النتائج التي تلبي متطلبات المتقدمين الجدد في الأسبوع الحالي من شهر سبتمبر، وبعد ذلك يتم إضافة الراتب إلى حسابك المصرفي، فضلاً عن أن وزارة الموارد البشرية قد قامت بتسهيل كافة الاجراءات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

شروط الالتحاق بالضمان الاجتماعي

يجب على الشخص الراغب في التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي والاستفادة من الدعم الذي يقدمه أن يستوفي الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية ولديهم تصريح إقامة دائمة في المملكة.

تأكيد جميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

يرجى تقديم دليل على أن مقدم الطلب لا يمتلك عقارات أو أرضًا أو دخلًا شهريًا مرتفعًا.

الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من مبلغ الضمان الاجتماعي المستحق.

الالتزام بتعليمات الوزارة بشأن استكمال التطعيمات ضد فيروس كورونا وتطعيمات الطفولة الأساسية وتعليم الأطفال.

يجب ألا يعيش المتقدمون في مراكز الإسكان التي ترعاها الحكومة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الضمان الاجتماعي.

إذا لم يكن لدى مقدم الطلب حساب على المنصة، فانقر فوق رمز التسجيل الجديد.

الصق التفاصيل المطلوبة، وحدد نظام الأمان الجديد الخاص بك وانقر فوق تسجيل جديد.

أضف البيانات المطلوبة:-

رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف. اكتب رمز التحقق المرئي.

اقرأ الشروط والأحكام، ثم تم قبولك.

تحميل وإرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً

انقر فوق إرسال.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

للاستمرار في تلقي المساعدة من برنامج الضمان الاجتماعي، يجب عليك تحديث بيانات المستفيد بانتظام باتباع هذه الخطوات:-

انتقل إلى موقع الضمان الاجتماعي.

أدخل المعرف وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات الشخصية التالية:

اسم المتقدم. اسم الاب. اسم الجد. اسم العائلة. الجنس. الوضع العائلي. البلد التي تنتمي لها. الحالة الوظيفية.

انقر فوق رمز التالي.

إضافة بيانات العنوان الجديدة في حالة التغيير هذا هو:

نوع العنوان البريدي. اسم المنطقة. اسم مدينة. اسم المنطقة. اسم الطريق.

إضافة طرق اتصال جديدة في حالة التغيير أي:

هاتف المنزل. رقم الهاتف المحمول. رقم هاتف محمول آخر.

عنوان البريد الالكترونى.

تحقق من تفاصيل حسابك المصرفي أدناه:-

رقم الحساب المصرفي IBAN. رقم الحساب المصرفي. اسم البنك.