موعد العمل بتعديلات قانون العمل الجديد في المملكة2022

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عمر شويل - جدة موعد العمل بتعديلات قانون العمل الجديد في المملكة تسعي وزارة الموارد البشرية إلي تطوير جميع اللوائح والأنظمة التي تخدم سوق العمل في المجالات الخدمية والإنتاجية، وضعت وزارة العمل قوانين وبنود تحكم العلاقة بين العامل الوافد وبين المؤسسة التي سيعمل بها، وبتحديد الواجبات والحقوق تستمر عجلة الإنتاج بما يفيد في ارتفاع المستوي الاقتصادي للملكة، خفض معدل البطالة ودعم كافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ولذلك أدخلت التعديلات علي نظام العمل، حيث تم إجراء هذه التعديلات في ظل التطور المستمر للأنظمة واللوائح المختلفة التي لها أهمية كبيرة في دعم القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية وتحقق هذه التعديلات رؤية المملكة 2030.



موعد العمل بتعديلات قانون العمل الجديد 2022

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية عن بدا تطبيق نظام العمل الجدبد2021 من يوم الأحد 14 مارس 2021، وقد جاء أهم القوانين التي إلغاءها قانون هو عدم وجود ضرورة تواجد كفيل للدخول والعمل داخل المملكة.

تعديلات المادة 29 في قانون العمل السعودي

أوضحت وزارة الموارد البشرية تعديلات علي المادة 29 من قانون العمل السعودي، وقد تم إضافة مادة جديدة علي القانون وهي المادة رقم 231 والتي تحتوي علي الأتي:

تجريم السمسرة في توظيف المواطنين السعوديين بغرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال. ثم كل من خالف أحكام المادة (30) ونظام العمل الذي لا يسمح لأي شخص اعتباري أو طبيعي بمزاولة نشاط استخدام السعوديين أو نشاط استقدام العمال إلا إذا كان ذلك صحيحاً. ووقعت عليه غرامة مالية مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة، ولا يعفى الجاني من العقوبات التبعية. في حالة الاستقالة تم اقتراح بعض التعديلات، على سبيل المثال تقديم طلب استقالة كتابيًا وتكون قابلة للتنفيذ في حال مرور أكثر من شهر دون قبولها، ويمكن لصاحب العمل تأجيل الاستقالة. قبول هذه الاستقالة لمدة شهرين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن يتم التأجيل خلال 30 يومًا. من تاريخ الاستقالة. ثم تسمح التغييرات لصاحب العمل بمنح الموظفين ساعات عمل إضافية بإجازة مدفوعة الأجر بدلاً من دفع علاوة إضافية بنسبة 50٪، بشرط موافقة العامل على الأمر. تعتبر جميع ساعات العمل السابقة للإجازات والعطلات الرسمية ساعات عمل إضافية. ثم قامت الوزارة بتطوير نموذج موحد لكل نوع من عقود العمل، حيث توضح المادة 61 المعدلة الالتزامات المنصوص عليها في النظام واللوائح والقرارات المتخذة بموجبه، بحيث يحظر على صاحب العمل ذلك ويفعل ما من شأنه الاستبعاد والتمييز. أو تفضيل عمالهم على أساس العرق. اللون أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي يمكن أن تلغي أو تضعف تطبيق تكافؤ الفرص والحصول على العلاج في الوظيفة والوظيفة.

القرارات التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية لتوطين أنشطة جديدة

توطين مهن المهارات القانونية ومكاتب المحاماة. ثم الأنشطة والمهن العقارية. مدارس تعليم قيادة المركبات. ثم قطاع السينما. أنشطة التخليص الجمركي. المهن الفنية والهندسية.

نظام العمل السعودي في نص المادة 55

لقد تم إقرار المادة رقم 55 في نظام العمل السعودي في عام 1426هـ بهدف حفظ حقوق العاملة الوطنية أو الوافدة باعتبار العامل هو الطرف الأضعف في عقد عَلاقة العمل. وذلك بهدف توضيح ما يلي:

التأكيد على حقوق العاملين فيما يخص استمرار العمل وتجديد مدة العقد سواء للمواطنين أو العمالة الوافدة. ثم توضيح العقوبات التي قد يتعرض لها أي من طرفي عقد العمل في حالة مخالفة نظام وقوانين العمل وبنود العقد أيضًا. وتختلف العقوبات بطبيعة الحال وفقًا للشروط المنصوص عليها داخل العقد الموقع عليه من قِبَل الطرفين. ثم تؤكد على أحقية صاحب العمل في تجربة العامل وإضافة عدد ساعات التدريب إلى مدة العقد. توضيح عدد ساعات العمل اليومية المبرمة بين الطرفين. كما يتم التطرق إلى حقوق النساء في الالتحاق بالعمل والحصول على حقوقهم الوظيفية كاملة.

طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل 1444

الدخول إلى بوابة خدمات العمل. ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل. الضغط على خيار بدء الخدمة. ثم تحديد أيقونة الخدمة. إضافة البيانات المطلوبة، وذلك لاستكمال الاستعلام. ثم إضافة رمز التحقق الظاهر في الصورة. الضغط على خيار البحث، ومن ثم يمكن التعرف على كافة الخدمات المطلوبة.

في حال انتهاء العقد، هل يمكن للعامل البقاء في السعودية؟

وفقا لنظام تحسين العلاقة التعاقدية، يمكن للعامل البقاء في السعودية لمدة 90 يوما، وفي هذه الفترة يمكنه البحث عن عقد عمل آخر، لكن في حال لم يجد خلال تلك المهلة سيتم إصدار تأشيرة خروج له من السعودية على الفور.

والجدير بالذكر أن هذه التعديلات تعتبر مهمة لجميع المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية لأن هذا النظام ينظم العمل في السعودية، كما يمكن الاطلاع أيضا علي قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد 2020 للأجانب في المملكة.