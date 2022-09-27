شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات.. برنامج الابتعاث

شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات قد أعلنت عن طريق موقعها الإلكتروني عن بدء التسجيل والتقديم في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، حيث تعد شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات هي إحدى شركات التوازن الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، التي لها دور بارز في مجال العمل الخاص بالمحركات الخاصة بالطائرات، ويتم التقديم في البرنامج لكلا الجنسين من الرجال والنساء، ويستطيع كل من يحمل البكالوريوس التقديم في البرنامج، علي أن يتم القبول وفق عدد من الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات.

شروط التقديم في شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات

يتم التقديم في شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات وفق بعض الشروط الواجب أن تتوافر في أي متقدم لديه رغبة في التقديم، ومن شروط التقديم ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية.

يجب إتمام شهادة البكالوريوس والحصول على الوثيقة الرسمية الخاصة بالتخرج والحصول علي السجل الأكاديمي وتوافر شهادة المعادلة من الجهة المختصة إذا كانت صادرة عن جهة تعليمية من خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط البرنامج ألا يقل التقدير الخاص بكل متقدم عن تقدير جيد جدًا وألا يقل المعدل التراكمي عن (3.0 من أصل 4) أو الحصول علي (4.5 من أصل 5) أو الحصول علي (80 من أصل 100) أو ما يُعادل ذلك من الشهادات من أحد الجهات التعليمية من خارج المملكة.

تقوم المنشأة بتحديد شرط عدد السنوات التي قد مرت على الحصول الخاص بدرجة البكالوريوس لكل مرشح.

يجب أن يتم إجراء الاختبار الخاص بالقدرات العامة لجميع طلبة الجامعة عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم.

أن يكون كل متقدم من الحاصلين على درجة لا تقل عن (5) في النتيجة التي تخص اختبار اللغة الانجليزية (أيلتس) أو ما يعادل ذلك.

طريقة التقديم في برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

يتم التسجيل من أجل القبول في البرنامج المنتهي بالتوظيف لدي الشركة من خلال الدخول إلى منصة الشركة التالي (بوابة التقديم) ثم اختيار قسم الوظائف والضغط علي التقديم في برنامج الابتعاث وتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.