الان …خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و 5 سنوات من موقع tansik.digital.gov.eg

الان خطوات الاستعلام عن نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 3 و 5 سنوات من موقع بوابة التنسيق الالكترونى ، من اكثر الامور بحثا فى الوقت الحالى عبر محركات البحث فى جوجل بعد ان تم الانتهاء من تسجيل رغبات الدبلومات الفنية لعام 2022 فى كل الشعب الرزراعى والصناعى والتجارى والفندقى وغيرها من الشعب فى نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات يريد كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور فى معرفة نتائج تنسيق الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وكانت وزارة التعليم العالى قد مدت توقيت تسجيل الرغبات حتى يوم السبت الماضى الموافق 24 من شهر سبتمبر الجارى لاعطاء كل الطلاب فرصة تسجيل الرغبات وتبديلها عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وننشر لكم الان خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 لكل النظام عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى .

خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من هنا عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 حيث يبحث كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور حول طريقة مباشرة تمكنهم من الحصول على نتائج تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022 فى كل الشعب من على الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى وهو الموقع المسئول عن تسجيل الرغبات وكذلك اعلان النتائج تنسيق الدبلومات الفنية وتلك الطريقة هى :-

الخطوة الاولى الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.. اضغط هنـــا.

الخطوة الثانية كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

الخطوة الثالثة ستظهر لك اسم الكلية التي تم ترشيحك إليها.

4 – الخطوة الاخيرة يجب طباعة بطاقة الترشيح التي ستظهر لك واحتفظ بها.

موعد اعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من المتوقع اعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2022 فى خلال ساعات قليلة من الان عبر الموقع الرسمى لبوابة التنسيق الالكترونى بعد ان تم التأكيد من جانب وزارة التعليم العالى ان الوزارة سوف تنشر النتائج بشكل رسمى عبر الموقع ذاته فى خلال 72 ساعة بعد قفل باب تسجيل الرغبات وسوف يتم اعلان النتائج بشكل رسمى ومعتمد من جانب الوزارة وينتظر كل الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور ظهور تلك النتائج من اجل الالتحاق بكافة الكليات المتاحة للعام الدراسى الجديد .