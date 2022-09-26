عااجل نشُر درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من موقع التنسيق الرسمي هندسة – تجارة – سياحة وفنادق

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يتابعها عشرات الالاف من الطلاب حتى اللحظة الحالية لم يتمكن طلبة الدبلومات الفنية من النظر الى نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية فمن المتوقع ان تكون نتيجة تنسيق الدبلومات متاحة لهم عقب ساعات من الان بنائاً على تصريحات التعليم العالى، لكن يرغب معظم الطلبة فى الاطلاع على درجات الكليات المتوفرة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية والمقرر على ان يتم اعتمادها على مستوي الجمهورية وذلك خلال ساعات قليلة من الان على شكل نستعرضه ونوافيكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

درجات تنسيق كليات الدبلومات الفنية

من المتوقع ان يجد الطلبة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية قريبا وحتى ذلك الحين بدءت مؤشرات البحث على جوجل بالتزايد لاجل التعرف على مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية والتي جاءت على الشكل التالي:-

هندسة كفر الشيخ: 98.

تجارة انتساب دمياط: 86.6.

اقتصاد منزلي العريش: 92.5.

اقتصاد منزلى حلوان: 89.

تربية السويس: 96.

اثار القاهرة: 82.7.

معهد الفراعنة للسياحة والفنادق ( المريوطية): 81.9.

تجارة عين شمس: 92.

المعهد العالى للهندسة بدمياط: 86.7.

المعهد العالى للهندسة بطنطا: 86.

المعهد العالى للسياحة والفنادق الاسكندرية: 83.

هندسة بنها: 96.7.

تربية نوعية الفيوم: 91.8.

المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديد: 91.

سياحة وفنادق حلوان: 89.

المعهد العالى للسياحة والفنادق ( بدر): 78.5.

تربية نوعية دمياط: 86.

معهد العبور العالى للهندسة: 83.

تربية حلوان: 96.

معهد فني صحي المنصورة: 96.7.

تجارة انتساب بنها: 88.

هندسة سوهاج: 96.7.

اثار الفيوم: 79.6.

تجارة السويس: 90.

المعهد العالي للسياحة والفنادق 6 اكتوبر: 82.

تجارة القاهرة: 91.

زراعة الوادي الجديد: 92.5.

تربية المنيا: 86.5.

ج عمالية مفر الشيخ: 66.

ج عمالية مدينة نصر: 86.5.

المعهد العالى الفندقي بالاقصر: 60.

ج عمالية اسماعيلية: 61.

ج عمالية راس البر: 60.

تربية طنطا: 95.9.

تجارة بورسعيد: 95.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية كل الانظمة

يتمكن الطلبة من رؤية نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بواسطة اللجوء لنفس الموقع الذي قاموا بترك رغباتهم عليه اثناء اتاحة تنسيق الدبلومات الفنية لكن كل ما يحتاجون اليه هو فتح موقع التنسيق وكتابة بياناتهم والتي جاءت لتشمل شتي بيانات الطلاب السابق وان تم ادخالها اثناء تسجيله على تنسيق الدبلومات الفنية