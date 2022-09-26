Saudi vs America القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد أمريكا الودية التحضيرية لبطولة كأس العالم 2022

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية حيث يستعد المنتخب السعودي لخوض مباراة هامة من العيار الثقيل تجمع بين وبين نظيره منتخب أمريكا، ضمن المنافسات الودية بين الطرفين في اطار استئناف منتخب السعودية استعداداته لكأس العالم 2022، وهي الموجهات التي تقام ضمن معسكر المنتخب الأخضر الذي يقام في اسبانيا والذي قد بدأ رسميا خلال الايام المقبلة، حيث يستعد الفريق للمشاركة في مونديال كأس العالم هذه النسخة التي تقام في الدوحة، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح موعد مباراة السعودية الودية ضد امريكا والقنوات الناقلة.

موعد مباراة السعودية الودية وأمريكا

متى موعد مباراة السعودية ضد أمريكا؟ وقد كان منتخب السعودي قد حسم رسميا بطاقة المشاركة في المونديال هذه النسخة بشكل مبكر، وذلك بعدما حقق تفوق كبير في المنافسات الاسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك لو الزعم من تواجد منتخبي اليابان وأستراليا في مجموعته، وقد جاءت القرعة الخاصة ببطولة كأس العالم تتضمن وقوع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا، والتي تعد هي المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في المونديال في تاريخه، ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب أمريكا الودية ضمن معسكر المنتخب، مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر سبتمبر، وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب نويفا لا كوندومينا، على ان يعلن حكم المباراة صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وقد كان المنتخب السعودي قد استهل تحضيراته للمونديال في شهر يونيو الماضي، وذلك بعدما تمكن من تنظيم مباراة مع كلا من منتخب كولومبيا وفنزويلا، والتي من خلالها قد خسر بهدفٍ دون رد في اللقائين، ومن ثم خوض مواجهة الإكوادور في سبتمبر والتعادل سلبيًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية أمام الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 27 سبتمبر 2022

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP استاد نويفا كوندومينا

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية

ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية والولايات المتحدة؟ ومن المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة منتخب السعودية ضد نظيره منتخب أمريكا عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل كافة مباريات ومنافسات المنتخب السعودي الودية التي تقام في معسكر المنتخب أثناء التوقف الدولي في شهر سبتمبر 2022، ضمن استعداد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم خلال شهر نوفمبر المقبل، نتابع تردد قنوات ssc الرياضية السعودية على النايل سات:

ما هو تردد قناة SSC الناقلة لمباراة السعودية وأمريكا؟