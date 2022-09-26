نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة، حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 7 شروط للحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة، مشيرة إلى كيفية تقديم طلب الحصول على الإعانة، كما أوضحت أن هذه خدمة إلكترونية تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط، كما أن الموارد البشرية تحدد موعد صرف إعانة التأهيل الشامل 2021 و طريقة التسجيل، ويخص هذا الدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام والفئات الضعيفة في مجتمع المملكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بصرف راتب لهذه الفئات بهدف مساعداتهم في تلبية احتياجاتهم وتحمل نفقات المعيشة.



شروط الحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة في السعودية

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن شروط الحصول على الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتمثل فيما يلي:

أن يكون المستفيد مسجل لدى الوزارة وتم تقييم إعاقته. ثم أن تكون الإعاقة مصنفة في برنامج الإعانة المالية لذوي الإعاقة. أن لا يتجاوز إجمالي دخل المستفيد الشهري 4000 ريال. ثم أن لا تتجاوز مدة إقامة المستفيد في المرافق الصحية أو التأهيلية الحكومية أو الأهلية على نفقة الدولة 6 أشهر خلال العام. أن يكون المستفيد مقيماً في المملكة إقامة دائمة. ثم أن لا يكون من المستفيدين من خدمات الإيواء بمراكز الوزارة. أن لا يتجاوز عمر المستفيد وقت حدوث الإعاقة 45 سنة.

حقوق المعاق في التأهيل الشامل

يتمتع الشخص المعاق بعدة حقوق حددتها وزارة العمل والتضامن السعودية ألا وهي:

الحصول على العلاج والرعاية الطبية المناسبة لهم. ثم توفير الخدمات التعليمية المتناسبة مع قدراتهم واحتياجاتهم. دمج فئات المعاقين في المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. ثم تأمين سيارة مناسبة للمعاقين للتنقل بها في الشوار بقيمة 150 ألف ريال سعودي. وجود فرصة للمشاركة في المجالات والمناصب القيادية.

خطوات الحصول على الإعانة المالية في المملكة

الدخول ألي بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة الموارد البشرية. ثم يقوم المستخدم باختيار خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ الخدمات. تعبئة البيانات المطلوبة (الإفصاح عن بيانات المستفيد وبيانات الدخل والحساب البنكي و الموافقة على الإقرار والتعهد ) ثم تقديم الطلب. ثم سيتم إرسال رقم وتفاصيل الطلب عبر رسالة نصية. يمكن متابعة حالة طلب الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أيقونة «طلباتي».

كم مدة تقييم الإعاقة

جاءت الفترة التي يتم فيها تقييم الإعاقة وتحديد حالة المتقدم 30 يومًا منذ تقديم الطلب، وإن لم يتم الرد على المتقدم فيمكنه تقديم شكوى من خلال خدمة صوتك مسموع على موقع وزارة التنمية الاجتماعية.

تحديث البيانات خدمة تقييم الإعاقة

يتم تحديث البيانات في خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى خدمة تقييم الإعاقة. ثم الضغط على البيانات الاجتماعية. إدخال البيانات المطلوبة. ثم الضغط على الموافقة على الشروط ودقة البيانات. النقر على التالي. ثم اختيار تقديم الطلب بعد الموافقة على الرسالة التأكيدية.

رابط وزارة الموارد البشرية لخدمة تقييم الإعاقة

إن وزارة الموارد البشرية تقدم خدمة تقييم الإعاقة التي تهم عدد كبير من المواطنين ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن التسجيل في الخدمة للحصول على الاستحقاق من وزارة الموارد البشرية.