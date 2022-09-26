dirasat-gate رابط نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2022-2023 البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم العالي العراقية 

رابط نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2022-2023 التعرف على نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2023 في العراق عن أكثر ما يهتم به آلاف من الطلاب في جميع أنحاء المحافظات، فقد كانت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية قد أعلنت رسميا صباح يوم الاثنين 26-9-2022 عن نتائج اعادة الترشيح وذلك للعام الدراسي الجديد 2023. وهي النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات في المحافظات العراقية، وقد تم تفعيل رابط الحصول على النتيجة من قبل الوزارة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2022-2023 البوابة الإلكترونية.

نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2022

وقد اشارت وزارة التربية والتعليم العالي أنه في هذا التوقيت قد أصبح بإمكان جميع الطلبة المتقدمين على إعادة الترشيح في العراق، التعرف على نتائج قبولات الترشيح وذلك لجميع التخصصات، سواء العامة، أو بالنسبة لنتائج الطلبة الوافدين، وكذلك ذوي ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بالاضافة الى الطلاب من ذوي شهداء الحشد الشعبي، وشهداء النظام البائد، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات اعادة ترشيح القبول المركزي خلال الايام الاخيرة، وهي النتائج التي يتم تحديدها بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم العالي في العراق.

رابط نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي 2022-2023

وقد اشارت المصادر الرسمية أنه يتم الحصول مباشرةً على نتائج اعادة ترشيح القبول المركزي هذا العام الدراسي الجديد من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.