نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد حذف الأبناء من سجل الأسرة؟.. الأحوال المدنية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد حذف الأبناء من سجل الأسرة، من المعلومات التي شكَل التعرف عليها الأهمية الكبيرة للكثير من المواطنات بالمملكة العربية السعودية، كما يعد سجل الأسرة في المملكة، ذات أهمية بالغة للمواطنين السعوديين، والتي تم تطويرها مؤخراً ضمن باقة خدمات أبشر الإلكترونية الجديدة تحت مسمى إصدار سجل أسرة، وذلك كونها هي المعرّف عن الشخصية لدى الجهات الرسمية التي تطلب من المواطن أو المواطنة ذلك، وكما أنها هي عبارة عن الوثيقة الرسمية التي تم من خلالها إثبات هوية جميع المواطنين السعوديين، وهو ما يعكس مدى حرص وتوجهات الحكومة السعودية الرشيدة، نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمواطنات، تماشياً مع ما خطط له ضمن توجهات ورؤى 2030، كما يمكن التعرف علي شروط وخطوات إصدار بطاقة الأحوال للنساء و متطلبات استخراجها.

موعد حذف الأبناء من سجل الأسرة في المملكة

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية متى يمكن حذف الأبناء من سجل الأسرة، مشيرة إلى آلية إصدار سجل الأسرة للزوج وللأم، كما أوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه عند إصدار هوية وطنية لأحد الأبناء يتم إسقاطه من سجل الأسرة.

خطوات إصدار سجل الأسرة عبر منصة أبشر

مجرّد تسجيل عقد القران الزواج في وزارة العدل يسجل الزواج إلكترونيًا في الأحوال المدنية. ثم للحصول على سجل الأسرة يدخل المستفيد لحسابه بمنصة أبشر. يكون طلب استلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد دون الذهاب للأحوال المدنية. ثم يصل سجل الأسرة للمستفيد عبر البريد الإلكتروني في مكانه. تسجيل الدخول لحساب المستفيد عبر المنصة. ثم اختيار أيقونة خدمات من تبويب خدماتي. قم بالضغط على أيقونة الأحوال المدنية، ثم خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

إصدار سجل الأسرة للأمهات

فيما لفتت الأحوال المدنية إلى شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات، وهي أن تكون أمًا متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويجب أن يكون لدى مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني واصل، وفقًا للحساب الرسمي لمنصة أبشر فإنَّ طريقة الحصول على سجل الأسرة للأمهات من خلال الأتي:

تسجيل الدخول على حساب المستفيدة في منصة أبشر. ثم اختيار أيقونة خدماتي. قم بالنقر على اختيار خدمات. ثم اختيار الأحوال المدنية.

متى استلم بطاقة الأحوال بدل تالف

قد تتعرض بطاقة الأحوال الخاصة المواطن أو المواطنة في السعودية إلى التلف نتيجة تعرضها إلى أي سائل أو غيره، وذلك ما سيفقدها البيانات التي تظهر فيها، وتتطلب هذه الحالة من المواطن أو المواطنة إلى تقديم طلب استخراج للبطاقة الخاصة بهم، ومن ثم عليهم الانتظار إلى مدة تصل إلى ما يقارب أربعة عشر يوماً ومن ثم ستصل لهم رسالة من خلال نظام أبشر على الهاتف الخاص بهم، والتي تفيد بأن البطاقة أصبحت جاهزة ويمكن لهم الحصول عليها عبر التوجه إلى أقرب فرع رسمي للأحوال بالمملكة.

كيفية تعديل بيانات السجل المدني

يتاح للمواطن والمقيم تعديل بيانات السجل المدني الخاصة به من خلال منصة أبشر أفراد، ومن الجدير بالذكر أنّ بيانات السجل المدني المتاحة للتعديل في نظام الأحوال المدنية هي “تصحيح الأحوال الاجتماعية، ربط سجلات الأبناء بسجلات والديهم، تعديل الاسم باللغة الإنجليزية، تعديل المؤهل الدراسي”، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول لحساب أبشر الخاص بالمستفيد. ثم النقر على “خدمات” من أيقونة خدماتي. اختيار الأحوال المدنية. ثم الضغط على أيقونة “تواصل”. النقر على “طلب جديد”. تحديد المنطقة. ثم اختيار “خدمات السجل المدني” من صندوق الخدمة ثم اختيار الخدمة المراد تجديد بياناتها من صندوق الخدمة الفرعية. إرفاق المتطلبات المطلوبة من المستفيد عند اختيار الخدمة الفرعية. بعد استكمال باقي الإجراءات يتم الضغط على زر “تقديم الطلب”.

رابط حجز موعد الأحوال المدنية

تُوفر وزارة الداخلية السعودية رابط يمكن من خلاله حجز مواعيد الأحوال المدنية، وتعتبر هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية التي تعمل منصة أبشر الإلكترونية والتابعة إلى وزارة الداخلية السعودية على توفيرها، بهدف تسهيل الوصول عملية الحجز لهم، حيث يعمل الرابط الخاص بحجز موعد الأحوال المدنية على نقل المواطن أو المواطن إلى أيقونة الحجز مباشرة، ومن ثم يجب عليه الشروع بالإجراءات اللازمة لإتمام العملية بنجاح.