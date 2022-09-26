رئيس الوزراء الياباني يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:32 مساءً - بحث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تطوير العلاقات الثنائية ، وذلك بعد وصولها اليوم الاثنين إلى طوكيو لحضور الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

وأكد كيشيدا لهاريس أن مهمته تطوير العلاقات بين البلدين، سائرا على نهج آبي الذي كان ملتزما بجعل التحالف الياباني-الأمريكي أقوى؛ وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين.

ودعا كيشيدا نائبة الرئيس الأمريكي إلى العمل معا لتحقيق الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي كان آبي مؤيدا لها.

ومن جهتها، قالت هاريس إن "التحالف بين اليابان والولايات المتحدة يعد حجر الزاوية لما نعتقد أنه جزءا لا يتجزأ من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ."

وتعد نائبة الرئيس الأمريكي واحدة من بين نحو 40 شخصية أجنبية بارزة من المنتظر أن يعقد معها رئيس الوزراء الياباني اجتماعات على مدى ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم أثناء تواجدهم في البلاد؛ وبالإضافة إلى هاريس التقى كيشيدا اليوم أيضا بالرئيس الفيتنامي نجوين سوان فوك و9 شخصيات آخرى.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تقام الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي - الذي لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار في الثامن من يوليو الماضي أثناء إلقائه خطاب في حملة انتخابية في مدينة "نارا" بغرب البلاد، في ساحة "نيبون بودوكان" بوسط طوكيو الثلاثاء ومن المنتظر أن يشارك فيها حوالي 4300 شخص من داخل اليابان وخارجها.