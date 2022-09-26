موسكو تمهل القنصل اليابانى 48 ساعة للمغادرة لاعتقاله بشبهة التجسس

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسومًا منح به الجنسية لـ72 أجنبيًا، بينهم رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الروسية إيمانويل كويد، والموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن، والمتأهلون لمسابقة "رياديّو روسيا" فى أعمال الإدارة.





وقال منظمو مسابقة "رياديّو روسيا" - فى بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - إن الحاصلين على الجنسية الروسية مدراء تميّزوا فى مسابقة الإدارة من دول تضم "إسرائيل وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وبيلاروسيا وجورجيا".

وفى سياق منفصل، اعتقل جهاز الأمن الفيدرالى الروسى القنصل اليابانى العام فى فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا؛ لتلقيه معلومات سرية عن تأثير العقوبات على الوضع فى إقليم "بريموريا" الروسى، وكذلك عن التعاون الروسى مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، فى بيان: "لقد أحبط جهاز الأمن الفيدرالى فى إقليم بريموريا عملًا تجسسيًا، كان يقوم به قنصل اليابان العام فى فلاديفوستوك، موتوكى تاتسونورى".

وأضاف البيان: "أسفرت عمليات البحث والتحرى عن اعتقال الدبلوماسى اليابانى بالجرم المشهود أثناء تلقية معلومات ممنوع تداولها مقابل مكافأة مالية عن الجوانب الراهنة للتعاون الروسى مع إحدى دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتأثير العقوبات على الوضع فى إقليم بريموريا".

وأشار البيان إلى "تقديم احتجاج إلى الجانب اليابانى عبر القنوات الدبلوماسية، واعتبار الدبلوماسى اليابانى شخصًا غير مرغوب فيه نتيجة قيامه بممارسات لا تتناسب مع مهام وظيفته".

وفى غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية الروسية المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية فى موسكو، بعد القبض على القنصل اليابانى فى فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وأبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.

وأوضحت الوزارة، فى بيان: "تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية فى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية فى فلاديفوستوك شخصية غير مرغوب فيها فى روسيا؛ ما يحتم مغادرته الأراضى الروسية فى غضون 48 ساعة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب اليابانى على ممارسات قنصله فى روسيا.