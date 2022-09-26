استكمال لينك استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 حيث هناك اهتمام كبير من جانب المواطنين في العراق في هذا التوقيت بالتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبد الستار خلال الساعات الأخيرة إطلاق الوجبة الثامنة من رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية العراق، وذلك بناء على بعض الضوابط والآلية التي أشارت إليها الحكومة، ليتم إعلان أسماء المستفيدين من المواطنين ممن أظهرت نتائج وزارة التخطيط العراقية تواجدهم بالفعل تحت خط الفقر لكونهم مستحقين الحصول على الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة

رابط مراجعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022 الوجبة الثامنة في العراق من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وقد شهدت الساعات الأخيرة الإعلان رسميا عن قائمة أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2022 ضمن الوجبة الثامنة، حيث كانت الوزارة قد أكدت رسميا أنه سيتم إطلاق وجبات عديدة من الوجبة الثامنة، وذلك حتى يتم العمل على استكمال بقية الأسماء، وقد أشارت الوزارة إلى أن عدد المشمولين في الوجبة الثامنة قد كاس على نحو 310789، وذلك ممن هم تحت خط الفقر وهو الأشخاص الذين سوف يتم شمولهم بالاعانة، حيث كانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد حددت بعض المعايير والضوابط التي يتم بناء عليها تحديد الفئات المقرر لها الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية من المواطنين ضمن الوجبة الثامنة التي قد تم اطلاق التسجيل بها خلال الفترة الماضية.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2022

قد اشارت الوزارة انه سوف يتم ارسال رسائل نصية على الأرقام المسجلة الخاصة بجميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لكي يتم اعلامهم بتفاصيل الحصول على الدعم وبداية صرف المستحقات المالية، وقد نوهت الحكومة العراقية متمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أنه يمكن الاطلاع على أسماء الأسر المستفيدة من دعم مبادرة الرعاية الاجتماعية في العراق ضمن الوجبة الثامنة 2022، وذلك بعدما تم نشر القائمة التي تتضمن الأسماء، ويتم الاطلاع على الأسماء مباشرة من خلال من خلال الأتي: