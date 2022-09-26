بايدن يستضيف ماكرون فى البيت الأبيض أول ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الاثنين: "نود أن نعلن أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى سيستقبلان الرئيس الفرنسى ماكرون وزوجته، فى أول زيارة رسمية للولايات المتحدة فى 1 ديسمبر"، موضحة "ستكون هذه أول زيارة للرئيس الفرنسى منذ تولى إدارة بايدن".
وأوضحت: "سيناقش الرئيسان الشراكة بين البلدين، والتحديات الدولية المشتركة، والمصالح المشتركة بين البلدين".
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