بنك إنجلترا يعلن عدم تغيير معدلات الفائدة رغم هبوط الاسترلينى

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى لإنجلترا، اليوم الاثنين أنه لن يتردد فى تغيير معدلات الفائدة عند الضرورة، وذلك بعد هبوط غير مسبوق فى سعر الجنيه الإسترلينى أمام الدولار الأمريكى.





وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية -فى تقرير على موقعها الإلكترونى- البنك لم يقرر بعد تطبيق زيادة طارئة على معدلات الفائدة خلال اليوم الاثنين، مخالفا توقعات بعض خبراء الاقتصاد البريطانيين، وهى خطوة أعادت الجنيه الاسترلينى إلى نفس معدل الانخفاض الذى كان يعانيه مع بداية اليوم.

وقال رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلى -فى بيان نقلته "ذا جارديان"- إن البنك يراقب التطورات فى الأسواق المالية عن كثب فى ضوء إعادة تسعير الأصول المالية، على أن يُجرى البنك تقييما كاملا لخطة نمو الحكومة البريطانية خلال الاجتماع المُقرر المقبل فى أول نوفمبر.

وأضاف بايلى أنه خلال الأسابيع الماضية، قامت الحكومة بعدد من الإعلانات الهامة، مشيرا إلى خطة ضمان أسعار الطاقة التى من شأنها تخفيض الذورة المرتقبة للتضخم، بالإضافة إلى خطة النمو الحكومية التى قدم وزير الخزانة البريطانية المزيد من التفاصيل عنها، اليوم الاثنين.

وتابع رئيس بنك إنجلترا قائلا إن "دور السياسة المالية هى ضمان عدم زيادة الطلب وتجاوزه للإمدادات المتاحة بطريقة قد تؤدى إلى المزيد من التخضم على المدى المتوسط".