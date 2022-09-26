أحلي طريقة لتحضير كباب الحلة بالبطاطس لحمة دايبة ومذاق وطعم رائع و شهي

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير كباب الحلة بالبطاطس، من أطعم وأحلى الأكلات الشهية واللذيذة جداً هو كباب الحلة بالبطاطس وهذا لأن اللحمة يتم تسويتها بطريقة مخصوصة تجعلها دايبة و طعمها مميز جدًا ومختلف تماما عن الطرق التقليدية، كما أنها تعد من الأكلات الاقتصادية و المتكاملة وهذا لأنها تحتوي على جميع القيم الغذائية البروتين من اللحمة و الخضار و النشويات من البطاطس والطماطم، ولذلك يذهب الجميع إلى المطاعم والمحلات لتناول هذه الاكلة المميزة ويمكن تقديمها بجانب الأرز بالشعرية أو المكرونة ستعجب جميع أفراد أسرتك. مقادير كباب الحلة بالبطاطس نصف كيلو لحم مكعبات صغيرة.

3 فصوص ثوم.

نصف كيلو بصل مقطع شرائح.

حبة فلفل أخضر رومي.

نصف كيلو بطاطس مكعبات.

حبة من الفلفل الحار.

نصف كوب طماطم مبشورة.

كوب و نصف ماء ساخن أو شوربة.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة بهارات لحمة.

نصف ملعقة صغيرة سكر

مكعب مرقة دجاج اختياري طريقة تحضير كباب الحلة بالبطاطس أولا نأتي بإناء ونقوم بوضعه على نار متوسطة ثم نضيف الزيت ونتركه حتى يسخن.

بعد ذلك نأتي بقطع اللحمة المقطعة مكعبات صغيرة متوسطة الحجم وعندما يسخن الزيت نقوم بوضع قطع اللحمة.

نقلب اللحمة على نار متوسطة حتى تأخذ اللحمة لون ذهبي من جميع الجوانب.

ثم نضيف القليل من الفلفل الأسود على اللحمة ونقلبها جيدًا مع اللحمة.

نقطع البصل الى شرائح رفيعة و نقوم بوضعه على البصل ونقلب البصل مع اللحمة قليلا حتى يذبل البصل ويبدأ أن يأخذ لون ذهبي.

يضاف الفلفل الأخضر المقطع شرائح والثوم المفروم على اللحمة ونقلبهم جيدًا.

ثم يضاف السكر لكي يسهل تسوية اللحمة و يضاف البهارات و الطماطم المبشورة على اللحمة والبصل.

نقلب جميع المكونات مع بعضهم لكي يمتزجا مع بعضهم وتأخذ اللحمة من طعم المكونات.

ثم نهدي النار تماما على كباب الحلة بالبطاطس و يغطى اللحم و يترك على نار هادئة.

كل حين و الآخر نقوم بتقليب اللحمه لكي تلتصق في أسفل الحلة.

حين يمتص كل السوائل يضاف نصف كوب ماء ساخن و يترك اللحم حتى ينضج.

عندما ينضج اللحم تضاف البطاطس المكعبات و كوب ماء ساخن و مكعب مرقة دجاج ونضيف الملح.

ثم تترك الاناء على نار متوسطة حتى تنضج البطاطس وتستوي.

بعد ذلك نرفع كباب الحلة بالبطاطس من على النار وتقدم بجانب الأرز الأبيض و بالصحة و الهنا.

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