نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية ورابط الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ويمكن الاستعلام عن الاستحقاق باستخدام رقم الطلب الذي سبق الحصول عليه عند التسجيل في وزارة الإسكان للحصول على استحقاق الدعم السكني في السعودية إذ أن الفترة الماضية شهدت تقديم عدد كبير من الأراضي السكنية وكل شهر تُطلق الوزارة مُخططات جديدة حتى تلبي احتياجات المواطنين وعند الدخول إلى رابط وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية يمكن التعرف على أسماء المقبولين في الإسكان بالسعودية أو الحصول على قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية برقم الهوية.

قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية

هناك العديد من الخطوات التي تؤهل المستفيدين من التعرف على قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية وتبدأ الخطوات من اتباع التالي:

يتعين في بداية الخطوات أن يزور العميل رابط بوابة سكني.

ثم ينتقل إلى تسجيل الدخول في منصة سكني.

اختر خيار المستفيدون من قائمة الموقع.

حدد الاسم بناءً على رقم الهوية الوطنية أو تاريخ الميلاد.

الاستعلام عن استحقاق الدعم السكني 1444

كي يعرف المستفيد ما هي طريقة الاستعلام عن استحقاق دعم منصة سكني يمكنه الدخول إلى رابط المنصة الرسمي ثم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وهذه التبويب يوفر العديد من الخدمات من بينها معرفة الأهلية برقم الهوية الوطنية أو بعد تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد كما يمكن التعرف على كيف اخذ ارض مجانية من وزارة الإسكان لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية.

وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية

ومن خلال موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يستطيع المستفيد من الدعم السكني الاستعلام عن حالة الطلب أو الدخول للتعرف على أسماء منح وزارة الإسكان الجديد والمشروعات التي تقوم بها لتقديمها إلى العملاء واستخراج أسماء المقبولين في أراضي مجانية وزارة الإسكان بالسعودية وذلك عبر التالي:

ينتقل العميل إلى رابط وزارة الإسكان.

اختيار تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يليها النقر على الدخول.

الانتقال إلى الملف الشخصي للعميل للتعرف على حالة الطلب وهل أنت ممن تم إدراجهم في قائمة المقبولين في وزارة الاسكان اراضي مجانية أم أن شروط الأراضي المجانية لا تنطبق عليك.