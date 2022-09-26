نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعودي والمقيم تمويل شخصي بأقساط ميسرة بدون كفيل حتى 20,000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة للسعودي والمقيم بالمملكة يمكنهم في الوقت الحالي الحصول على تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة حتى 36 شهر بموافقة من شركة اليسر للإجارة والتمويل التي تمكنت من توفير تمويلات ميسرة لجميع العملاء ومنها تمويل السيارات والتمويل الشخصي ولكن بعد موافقة اللجنة الشريعة الإسلامية على برنامج التمويل التابع إلى شركة اليسر كذلك أتاحت الشركة مزايا عديدة ومتنوعة تخدم كافة العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية ومنها الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية حتى مبلغ 20,000 ريال سعودي ولكن بعد توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة لهذا التمويل بالمملكة العربية السعودية لدى شركة اليسر للتمويل.

الشروط الأساسية عند التقديم على التمويل الشخصي عبر شركة اليسر

يطلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل والمعلنه خلال اليسر للإجارة والتمويل في السعودية ومن ضمنها توفير الدخل الشهري الذي يبلغ حوالي 5000 ريال سعودي كذلك توفير مدة عمل في السعودية لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية وإليكم كافة الشروط كالتالي بالتفصيل عام 1444 هجريًا:

قرض شركة اليسر تطلب توفير مدة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير بموافقة فورية وسريعة من خلال شركة اليسر للتمويل.

القطاع العسكري يمكنهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد للعسكريين في المملكة.

لابد من توفير الحد الأدنى للراتب الشهري المطلوب الذي يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي لكي يحصل العميل المتقدم السعودي على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة.

ما هي أفضل المزايا التمويلية بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر