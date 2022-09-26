نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة أرض مجانية لكل الرجال والنساء المحتاجين سكناً بالمملكة رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الإسكان عدداً من المخططات السكنية في كل أنحاء المملكة لكل المواطنين الذين يستحقون الدعم السكني، وذلك حتى يستطيعوا التقديم على كل الأراضي السكنية بواسطة التوجه إلى الصفحة المخصصة لهذه الأراضي، وتعد من أحسن الخدمات التي تتيحها منصة سكني لكل مواطني المملكة الذين يحتاجون سكناً، حيث تقوم الوزارة بتوفير دعم مالي، لكي يستطيعوا شراء قطعة أرض تمنح مجانياً وهي موجودة في قائمة المخططات السكنية، كما أن هذا الدعم السكني متاح لكل من الرجال والنساء، كما أن هذه الأراضي تمنح بصورة مجانية، كما أن هذا الدعم السكني متاح لكل من الرجال والنساء.وسنتناول في مقالنا كل المعلومات عن كيفية حجز هذه الأراضي.

حجز الأراضي المجانية في سكني 1444

يستطيع كل المواطنين الذين يحتاجون لدعم سكني القيام بحجز الأراضي التي تتيحها وزارة الإسكان، وذلك من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

ادخل على الرابط المخصصة لمنصة سكني.

سجل الدخول بواسطة إدخال كل من الاسم وكلمة السر.

اختر الخانة المكتوبة فيها منتجات سكني.

انقر فوق البناء الذاتي.

اضغط على أراض.

ضيف نوع المشروع الأرض والمنطقة.

انقر على مربع بحث.

أدخل أحد المشاريع التي تريدها، وقوم بالضغط على متابعة.

بعدها ستعرض لك خريطة يوجد فيها موقع المشروع وتفاصيله.

سجل رقم كل من البلوك والقطعة.

ينبغي بعدها القيام بالضغط فوق بحث.

أكد حجز قطعة الأرض.

اكتب رمز التفعيل الذي أرسل على جوالك من أجل توقيع العقد.

بعد الانتهاء من توقيع العقد، ستظهر رسالة مكتوب فيها انتهى توقيع العقد بنجاح.

ما هي شروط التقديم على الأراضي المجانية

خصصت وزارة الإسكان عدداً من الشروط التي ينبغي تواجدها في الشخص الذي يريد دعماً سكنياً، لكي يستطيع التقديم على هذه الأراضي وهي كالآتي: