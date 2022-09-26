بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا ردا على استفتاءات ضم مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (سكاى نيوز) البريطانية أن العقوبات تستهدف مسؤولين كبارا ساعدوا فى إنفاذ عمليات التصويت فى أربع مناطق فى شرق وجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى أثرياء روس إضافيين مقربين من السلطة (أوليجارش) ومديرين تنفيذين فى بنوك روسية مملوكة للدولة.
وفى هذا السياق، قال وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى إن "عقوبات اليوم ستستهدف أولئك الذين يقفون وراء هذه التصويتات الصورية، بالإضافة إلى الأفراد الذين يواصلون دعم الحرب العدوانية للنظام الروسى"، مؤكدا على وقف بلاده إلى جانب الشعب الأوكرانى، وعلى مواصلة دعم كييف لطالما استغرق الأمر لاستعادة سيادتها.
وأشار كليفرلى إلى أن المملكة المتحدة حتى الآن فرضت عقوبات على أكثر من 1200 شخص وأكثر من 120 كيانا تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 130 مليار جنيه استرلينى.
جدير بالذكر أن استفتاءات خاصة بالانضمام إلى روسيا انطلقت فى مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا صباح يوم 23 من سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجارى.
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