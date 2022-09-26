الأمن الروسى يلقى القبض على قنصل اليابان بمدينة فلاديفيستوك

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: "فى 26 سبتمبر، تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية فى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية فى فلاديفوستوك، شخصية غير مرغوب فيها فى روسيا ما يحتم مغادرته الأراضى الروسية فى غضون 48 ساعة".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب اليابانى على ممارسات قنصله فى روسيا.
وفى وقت سابق، قبض جهاز الأمن الفيدرالى الروسى بالجرم المشهود على موتوكى تاتسونورى القنصل اليابانى فى مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسى، لحظة تسلمه معلومات "حساسة".
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