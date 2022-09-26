بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى قائمة المواطنين الروس الجدد الواردة فى المرسوم "إدوارد جوزيف سنودن، من مواليد 21 يونيو 1983 فى الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وكان سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكى، قد سلم عدداً من المواد السرية الخاصة ببرامج تنصت الأجهزة الأمنية الأمريكية والبريطانية إلى صحيفة (واشنطن بوست) وصحيفة (الجارديان) فى 2013، ثم توجه بعدها إلى هونج كونج، ومنها هرب إلى روسيا، ليحصل من بعدها على حقِّ اللجوء السياسى المؤقت.
ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إدوارد سنودن تهمة التسليم المتعمد لمعلومات سرية إلى أجهزة أمنية أجنبية، إذ يواجه العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عقوبة السجن لمدةٍ تتجاوز عشر سنواتٍ.
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