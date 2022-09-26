نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع دون كفيل أو ضامن يصل إلى 20 ألف ريال سعودي في المقال التالي
تمويل شخصي سريع دون كفيل أو ضامن يصل إلى 20,000 ريال سعودي يبحث داخل المملكة السعودية كثير من المواطنين عن خطوات الحصول على تمويل شخصي الذي يتم تقديمه سواء للمواطنين أو المقيمين داخل البلاد حيث يمكنك الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر للإيجار والتمويل حيث يمكنك الحصول على مبلغ يصل إلى 20 ألف ريال سعودي وذلك للمواطنين بالمملكة أما بالنسبة للمقيمين يمكن الحصول على 10,000 ريال سعودي ولكن يوجد بعض الشروط الأساسية التي تم تحديدها والمميزات الخاصة بالتمويل سوف نتعرف عليها من خلال مقال اليوم بشكل تفصيلي.
تمويل شخصي سريع بدون كفيل وأهم مميزات
يمكن تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي عن طريق شركة اليسر للإيجار والتمويل بالمملكة السعودية حيث يتم السماح لجميع العملاء الحاصلين على الجنسية السعودية أو المقيمين دائما داخل البلاد من الحصول على تمويل شخصي ولكن يوجد بعض المميزات الخاصة بهذا التمويل سوف نوضحها لكم من خلال السطور التالية.
- يتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل المملكة السعودية.
- إمكانية السداد لفترة تصل إلى 36 شهراً حد أقصي لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد.
- التمويل الشخصي بدون كفيل يقدم للمقيمين والمواطنين السعوديين دون دفع أي رسوم وإمكانية الحصول على المبلغ الذي تريده.
شروط الحصول على قرض بدون كفيل
قرض بدون كفيل أو ضامن حتى يتمكن المواطن أو المقيم داخل المملكة السعودية من الحصول على موافقة رسمية من خلال شركة اليسر للاستفادة من التمويل الشخصي يجب توافرها بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل شركة اليسر وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على أهم الشروط المطلوبة وتتضمن الآتي،
- أولا يمكنك الحصول على هذا التمويل دون الحصول على موافقة من الكفيل نهائياً حيث يمكن للمتقدم الذي لا يقل عن 22 عام من التقديم على هذا التمويل حتى 60 عام.
- يجب ألا يقل الدخل الشهري الخاص بهذا المتقدم عن 5000 ريال سعودي لكي يتمكن من الاستفادة من هذا التمويل.
- يجب ألا تقل خدمة العمل للعاملين في القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر أو القطاع الخاص داخل المملكة السعودية.
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