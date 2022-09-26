نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاهز .. رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022 جميع المحافظات موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022 حيث يرغب عدد كبير من الطلاب في جميع أنحاء العراق لكي يتم التعرف على نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من الطلاب بطلبات الاعتراض على نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي هذا العام 2022 بناء على الضوابط والآلية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أشارت الوزارة إلى اقتراب الإعلان عن نتائج الاعتراضات كما كشفت عن الطريقة المتبعة للحصول عليها بسهولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية اقتراب موعد إعلان نتائج الاعتراضات على نتائج الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك بعدما شهدت الفترة الماضية فتح باب تسجيل اعتراضات الطلاب على نتائج الامتحانات المختلفة في بعض المواد الدراسية، وذلك مقابل سداد بعض الرسوم التي كشفت عنها الوزارة، حيث أعلنت مصادر رسمية في الوزارة أن هذه الساعات تشهد رصد درجات ونتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات في العراق، وذلك تمهيدا لعرض النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022
ويتم الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق في جميع المحافظات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك من خلال الرقم الامتحاني الخاص بكل طالب، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- أولا يجب أن يقوم الطالب بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص وزارة التربية والتعليم العراقية.
- ومن ثم يتم تحديد أيقونة الدخول إلى الموقع.
- ثم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة من خلال الموقع.
- بعد ذلك يتم تحديد خدمة الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الطلاب.
- ثم يتم تحديد الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2022.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة بيانات الطالب بشكل صحيح مثل إدخال اسم الطالب ورقم الامتحاني.
- ومن ثم يتم تحديد المحافظة الخاصة بالطالب من بين الاختيارات الموجودة.
- وفي النهاية يتم اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر مباشرة.
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