منصة مدرستي حل الواجبات على التطبيق ، تعتبر منصة مدرستي أحد اهم أعمدة التعليم الالكتروني في المملكة العربية السعودية ، وتقدم منصة مدرستي بوابة كبيرة لعالم التعليم عن بعد ، خاصة بعد تصدرها للمشهد الدراسي بالمملكة ، خلال السنوات الثلاث الأخيره مع اجتياح كورونا للعالم والمملكة ، ثم كان من الطبيعي تفاعل المجتمع السعودي مع الأزمة بحلول ذكية تضمن تنفيذ التباعد الاجتماعي ، بجانب الترابط الموثوق بين الطالب والمدرسة والمنظومة التعليمية ، ومع التطوير المستمر لعملية التعليم عن بعد ، تحظي مدرستي بدعم وتطور كبير من خلال خدمات متعددة مثل تسجيل ومتابعة وحل الوجبات علي منصة مدرستي ، وهو مسار حديثنا في مقال اليوم ، أيضاً سنعرض لكم طريقة التسجيل والحل وخطوات التسجيل في منصة مدرستي.

منصة مدرستي حل الواجبات على التطبيق

يستطيع الطلاب تسجيل حلول واجباتهم الدراسية من خلال تطبيق منصة مدرستي بالخطوات التالية :

يقوم الطالب بتحميل برنامج مايكروسوفت تيمز علي جهاز الكمبيوتر الخاص به أو الجوال. ثم يقوم بتسجيل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور. بعدها يختار قائمة التميز من صفحة التطبيق الرئيسية. تظهر له جميع المجموعات والقنوات المشترك بها الطالب عبر حسابه. أيضاً يجب علي الطالب اختيار الفرقه التابع لها. ثم الاطلاع علي الواجبات الخاصة به والقيام بحلها. بعد اتمام الحل يقوم بالضغط علي كلمة ارسال.

يمكن للطالب تعديل الحلول أو حذف الواجبات المسجلة خلال الفترة المحددة لبدأ عملية المراجعة.

تسجيل الدخول لمدرستي من مايكروسوفت تيمز

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من خدمات مدرستي من خلال الدخول عبر مايكروسوفت تيمز بالخطوات التالية :

ندخل علي رابط منصة مدرستي مايكروسوفت.

نختار ايقونة تسجيل الدخول ، ونضع اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم نختار تسجيل الدخول عبر مايكروسوفت تيمز للكادر التعليمي والطلاب.

نقوم بملأ بيانات الاسم وكلمة المرور وكافة البيانات الأخري.

بعد ذلك نضغط علي دخول.

يبدأ بعدها الطالب بالاستفادة من الدروس والحصص وحضور الفصول الإفتراضية عبر المنصة.

ويمكن تسجيل الدخول لمنصة مدرستي باستخدام رقم الهوية.

شرح المواد الدراسية علي مدرستي

يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية استعراض شرح المواد التعليمية عبر المنصة بالخطوات التالية :