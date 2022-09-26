نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالإعلان عن مجموعة من الوظائف الشاغرة وهذا عن طريق موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية للتوظيف، حيث تتضمن هذه الوظائف الكثير من التخصصات طبقا لشروط وضوابط معينة لكل وظيفة، ويبدأ التقديم في الوظائف من اليوم الأحد ويستمر لعدة أيام في شهر محرم 1444، وتوجد بعض الوظائف التي سيتم التقديم لها بداية من الثلاثاء القادم.

وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تتوافر الوظائف الشاغرة في بعض التخصصات، لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل في المملكة العربية السعودية طبقا لمتطلبات كل وظيفة، ويمكنك معرفة كافة التفاصيل عن طريق موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

تضمن الوظائف المتوفرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ما يلي:

أخصائي مزايا وتعويضات.

محلل / مبرمج.

مفتش سلامة.

إداري عقود ثان.

إداري قاعدة بيانات.

مندوب مشتريات ثان.

مساعد أمين مكتبة.

أمين مكتبة.

محاضر في علم التشريح.

أخصائية تمريض.

مشغل رسومات أول.

أخصائي فني أول.

طريقة التقديم في وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

سجل الدخول في نظام التوظيف.

قم بتعبئة الخانات.

ارفق السيرة الذاتية والملفات المطلوبة والمؤهلات العلمية، وشهادات الخبرة.

من خانة»الفرص الوظيفية« ابدأ بالتقديم على الوظائف المطروحة.

وتجرى المقابلة، وعن طريقها ينبغي على المرشح إحضار الملفات التالية:

نسخة من المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم من الجامعات المحلية.

إذا كانت الجامعة غير محلية، ينبغي معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

نسخة من شهادات الخبرة لذوي الخبرات السابقة.

نسخة من الشهادات التدريبية إذا وجدت.

نسخة من الهوية الوطنية.

تتم المقابلة النهائية للمرشحين وفقا لمتطلبـات الوصـف الوظيفي، حيث يتم التقييم على حسب الدرجة العلمية والخبرات المكتسبة ومعرفة شروط وواجبات الوظيفة والمظهر العام ومهارات والتواصل والإجابة على الأسئلة الفنية.

يتـم عمل الفحـص الطبي للمتقدمين الذيـن تـم اختيارهم لمعرفـة مـدى ملاءمتهم للوظيفة ويعتبر هـذا الإجراء أساسي ومهم لبناء العقـد , ويرغب الكثير من الشباب السعودي من كلى الطرفين بالعمل ضمن وظائف الجامعات السعودية المعرفة والتي تعطي للموظف حوافز ومزايا تجعل العمل ضمنها رائع للغاية وتجعل التقديم على الوظيفة بشكل كبير.