بنك الراجحي وكيفية تقديم طلب إعفاء من سداد القروض وشهادات الاستثمار

عندما تكون ظروفك المادية غاية فى الصعوبة ولاتملك تكملة سداد باقى اقساط قرض الراجحي او لظروف مرضية او لوجود عجز مفاجئ وطارئ وجب تقديم طلب اعفاء قرض الراجحي من سداد القرض، وسوف نوضح بداخل المقال شروط طلب الاعفاء والاوراق المطلوب تقديمها لطلب الاعفاء وكيفية الاستعلام عن القرض وخطوات تقديم طلب اعفاء من سداد القروض، فيبحث الكثير من العملاء عن طرق الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المصرف للمتعثرين والذين لا يستطيعون تسديد قيمة القروض، ويعد مصرف الراجحي من أهم البنوك التي يتعامل معها العملاء في المملكة السعودية، والذي يقدم مجموعة كبيرة من التسهيلات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أتاح مصرف الراجحي إعفاءات من سداد أقساط القروض للمتعثرين، فيما يتم أيضا إعفاء العملاء في حالة العجز الدائم أو المرض الذي يمنعه من العمل وسداد ديونه، كما أتاح لأسرة المتوفي الحصول على إعفاء من قيمة القرش المتبقية.

الشروط الواجب توافرها للحصول على إعفاء القروض من بنك الراجحي:

يشترط أن يكون ميراث المتوفى أقل من الأقساط التي يجب تسديدها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأشخاص الذين لا يحصلون على تلك التسهيلات ومنهم:

المتوفى بسبب الانتحار. المتوفى بسبب تنفيذ أمر قضائي بيد السلطات. وإذا كان سبب الوفاة لعبة خطرة مثل سباق السيارات أو الخيول أو أي مغامرة تهدد الحياة.

ويشترط طلب الاعفاء عند وفاة العميل الذي قام بسحب قرض من بنك الراجحي.

من الضروري تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة التي تؤكد صحة البيانات وإمكانية حصوله على الإعفاء.

وكما يشترط إصابة العميل بمرض أو عجز كلي أو تعرضه لحادث.

ويشترط توفر تقرير طبي يدعم حالة العميل.

الأوراق والوثائق المطلوبة في إعفاء الراجحي للوفاة او العجز:

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتوفى وصورة من هويات الورثة. من أهم الشروط أن يقدم طالب الإعفاء كافة المستندات التي تفيد نوع القرض الذي حصل عليه المتوفى من مصرف الراجحي. توضيح سبب عد السداد وتقرير بالعجز وما يفيد ذلك. بالإضافة إلى ضرورة تقديم نموذج موضح به الحالة الاقتصادية للشخص المقترض والأقساط التي سددها والأقساط المتبقية.

كيفية الاستعلام عن قرض الراجحي برقم الهوية:

ادخل على رابط موقع مصرف الراجحي.

ثم تقوم بإدخال صورة عن بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين أو الإقامة للمقيمين.

ثم تقوم بتقديم صورة من خطاب من مكان العمل يوضح فيه الراتب الشهري والمسمى الوظيفي.

ثم عليك باختيار نوع القرض من تلك المجموعة التي يوفرها البنك.

خطوات الحصول على إعفاء بنك الراجحي من سداد القرض: