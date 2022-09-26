صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة وخطوات الاستعلام وكيفية تحديث البيانات

صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة، يراقب مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي المطور موعد الصرف كل شهر حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الدعم مع ضرورة توافر مجموعة من الشروط لمساعدة الأسر الأقل دخلاً والأشد إحتياجاً وتشجيع الأسر على توفير المستوي التعليمي والصحي المناسب للأبناء وتشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب والتوظيف ليشمل الدعم المقدم جميع الجوانب والتي تعد من أساسيات توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وفي هذا المقال سنقدم لكم موعد الصرف القادم والاستعلام وكيفية تحديث البيانات.

صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة القادمة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن الموعد المقرر لصرف الدعم سيكون في بداية كل شهر ميلادي ويأتي الأول من أكتوبر يوم السبت وهو يوم عطلة بالبلاد لذلك فمن المقرر أن يتم صرف الدفعة القادمة من الدعم في يوم الأحد الموافق الثاني من أكتوبر 2022 الموافق السادس من ربيع الأول 1444 حيث سيم إيداع الدفعات في حساب المستفيدين في هذا اليوم وقد أكدت الوزارة أن التسجيل للحصول على الدعم مازال مفتوحاً أمام المواطنين حتي تاريخ الثلاثون من أكتوبر 2022 ودعت الوزارة كافة المواطنين التي تتوافر بهم الشروط المطلوبة للإستحقاق بسرعة التسجيل.

خطوات الاستعلام

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن أهلية الإيداع القادم من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط الضمان الاجتماعي المطور.

عليك تسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

من الطلبات قم بالضغط على حالة الطلب.

سوف تظهر حالة الطلب المقدم إذا كانت ما زال يتم مراجعته أم أنك مستحق أو غير مستحق.

إذا كانت حالة الأهلية غير مستحق يمكن الإطلاع على أسباب الرفض.

خطوات تحديث البيانات

أكدت وزارة الموارد البشرية على أهمية تحديث البيانات للمستفيدين لتجنب وقف الدعم ويمكن التحديث من خلال الدخول إلى رابط الوزارة ومن الخدمات الإلكترونية نختار الضمان الاجتماعي يقوم المستفيد بالدخول إلى حسابه الخاص به ثم يقوم بالضغط على البيانات الشخصية سينتقل إلى صفحة جديدة بها جميع بياناته الشخصية التي قام بتسجيلها يتوجب عليه مراجعتها وفي حال حدوث أي تغيير في تلك البيانات يقوم بتعديله ثم يقوم بمراجعتها للتأكد من صحتها بعد ذلك يتوجب عليه الضغط على زر تحديث.