نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل 300 ألف ريال بنظام التورق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية تمنح تمويل شخصي بدون كفيل ومنتجات للأفراد بشروط ميسرة، ومن ذلك شركة اليسر للإجارة والتمويل التي تأسست عام 1990م، ثم استقلت عام 2003 م، وهي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسي القابضة الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي عام 2014 في ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتقديم تمويل استهلاكي للأفراد وكذلك تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يتم عبر موقع الشركة الإلكتروني بشبكة الإنترنت بكل سهولة، وهذا ما تسعى إليه الشركة في تقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات من خلال برامج تمويل سهلة.

تمويل شخصي بدون كفيل شركة اليسر

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل حلول تمويلية وخيارات تمويل للأفراد تشمل أكثر من نوع، ومنها نظام التورق، والإجارة، وكذلك المرابحة، وتمويل السلع الاستهلاكية، كما يتوفر التمويل الأصغر وللمتقاعدين، وكل نوع له شروط كي يتم تقديم طلب تمويل أفراد، ونتحدث الآن عن نظام التورق ومزايا وشروط اليسر للتمويل الشخصي.

شروط اليسر للتمويل الشخصي (التورق)

منتج التورق يتيح للعملاء الحصول على تمويل شخصي عن طريق اليسر يصل قيمته إلى تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون كفيل ولا سداد لرسوم إدارية مع منح فترة سداد تصل إلى 60 شهراً (5 سنوات)، ووضعت الشركة الشروط العامة للحصول على تمويل فوري وسريع وهي:

يحق لكل من السعوديين والمقيمين التقديم على التمويل الشخصي.

عمر المتقدم ما بين 22 إلى 60 سنة، بينما المتقاعد العسكري فعمره بحسب العمر التقاعدي.

ألا تقل مدة خدمة العمل عن 3 شهور.

كيف أحصل على تمويل التورق شركة اليسر

تحتاج في بادئ الأمر إلى توافر الشروط والأحكام التي حددتها الشركة، مع توفر المستندات المطلوبة وهي الهوية الوطنية أو هوية الإقامة، مع بيان تعريف الراتب، ثم إحضار كشف حساب بنكي شامل آخر ثلاثة أشهر، ويتم التقديم الإلكتروني بالخطوات التالية:

الدخول على طلب نموذج التمويل للأفراد بموقع شركة اليسر.

هنا يحتاج منك كتابة الاسم كاملا.

ثم رقم الجوال، والهوية الوطنية.

كذلك تعبئة المدينة، والغرض من التمويل.

ويلي ذلك كتابة جهة العمل، ثم الراتب.

مع كتابة الكود الظاهر بالنموذج في خانة مخصصة له.

ثم التأشير على الموافقة بالشروط والأحكام، وبعد ذلك إرسال.

هذه خطوات تمويل نقدي للأفراد بحسب الحاجة المراد الحصول على قرض شخصي لها من شركة اليسر، والذي يتميز كما ذكرت الشركة أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.