مسؤول صومالي: الجفاف يهدد حياة 8 ملايين شخص و17 مليون رأس ماشية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع، تطلع بلاده إلى إنشاء نظام تعاوني قوي للاستجابة للجفاف وتغير المناخ معًا، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة السكان المحليين المتضررين من آثار الجفاف.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء الصومالي اليوم "الاثنين" اجتماع حول تسريع عملية الإغاثة من الجفاف بحضور ممثلين من المجتمع الدولي.

وأعرب “جامع” عن شكره لسفراء المجتمع الدولي على الدعم المتعلق بالإغاثة من الجفاف، مؤكدا أن بلاده تواجه جفافا شديدا أثر على 8 ملايين شخص و17 مليون رأس ماشية، ويجب الإسراع في مواجهة الجفاف ويجب معالجة الوضع قبل أن يتفاقم.

ونوه بأن حكومة بلاده قد اتخذت خطوات مهمة للإغاثة من الجفاف وقامت بدور فعال لمساعدة الأسر النازحة جراء ظاهرة الجفاف.

وناقش الاجتماع آثار الجفاف والمستوى الحالي للمساعدات المقدمة والظروف التي يمكن توقعها إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية، كما أكد المشاركون أهمية العمل معًا لإخراج الصومال من كارثة الجفاف الذي أثر سلبا على حياة المواطنين ومواشيهم.

وفي السياق، أرسلت الحكومة الصومالية، اليوم، أولى دفعات المساعدات المقدمة لمناطق التي تم تحريرها من ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة هيران، وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري حول سرعة إيصال المساعدات العاجلة للمناطق المحررة.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم نقل المساعدات العاجلة التي تضم مواد غذائية ومعدات عبر طائرات خاصة من مطار العاصمة مقديشيو.

من ناحية أخرى، انطلق اليوم في مقديشيو أعمال المؤتمر التشاوري بين وزارة الإعلام في الحكومة الصومالية ووزارات الإعلام بالحكومات الإقليمية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارات الإعلام على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة محاربة الإرهاب وعرض هزائمه المتلاحقة على الشعب الصومالي عبر وسائل الإعلام.

بدوره، قال وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع إن المؤتمر وسيلة لتعاون وثيق بين وزارات الإعلام على المستويين المحلي والإقليمي لاسيما فيما يتعلق بتوعية مخاطر الإرهاب ومحاربته وكذلك التعامل مع ظاهرة الجفاف الذي ضرب أجزاء من الصومال.