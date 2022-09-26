رئيس بيلاروسيا: توقع الغرب لنا ولروسيا الانهيار لكننا سنواصل بشجاعة

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين خلال لقائه بنظيره الروسى فلاديمير بوتين، بأن الغرب توقع أن تنهار روسيا وبيلاروسيا لكنهما سيواصلا السير بشجاعة.





وقال رئيس بيلاروسيا -بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- إننا "تحدثنا كثيرا عن خططنا وآفاقنا وقمت بتحليل جميع التعليمات التى أعطيتها للحكومة وعمليا ليس لدينا إخفاقات، وهناك تغير تطور اقتصاداتنا والوجود العام لدولنا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

وأضاف "كان من المتوقع أن ننهار ونسقط وما إلى ذلك ومع ذلك، فإن الحياة مليئة بالفرص ونحن بحاجة إلى من يحتاج إلينا ولقد وجدنا شركاء للتعاون بنجاح مع اقتصاداتنا وتطويرها".

وأكد أن الأشخاص الذين يدعمون وطنهم خلال هذه الفترة يستحقون تقديرا خاصا، مضيفا "أنها فترة صعبة، لقد انقلب العالم رأسا على عقب وهناك أنواع مختلفة من الناس هنا وهناك ونحن نراهم".

بدوره، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن سعادته لإجراء ذلك اللقاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا التى نحتاج لمناقشتها وتتعلق بالوضع فى المنطقة.

وقال الرئيس الروسى إن "القضايا الاقتصادية التى ناقشناها فى وقت سابق لا تقل أهمية وتتعلق بالصناعة الكيماوية والأغذية والأسمدة.

وأشار إلى أن الغرب لا يزال يمنع توريد الأسمدة البيلاروسية إلى السوق العالمية، مشددا "أنه أمر غريب للغاية لأن السوق العالمى والبلدان النامية فى أمس الحاجة إلى هذه المنتجات".

وقال "لدينا خطط محددة عبر عدد من المجالات وعدد من المشاريع الكبرى وقد استكملت الحكومة بشكل عام إعداد هذه المشاريع"، مضيفا أننا "سنناقش كل هذا".