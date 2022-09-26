وقال رئيس بيلاروسيا -بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- إننا "تحدثنا كثيرا عن خططنا وآفاقنا وقمت بتحليل جميع التعليمات التى أعطيتها للحكومة وعمليا ليس لدينا إخفاقات، وهناك تغير تطور اقتصاداتنا والوجود العام لدولنا بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وأضاف "كان من المتوقع أن ننهار ونسقط وما إلى ذلك ومع ذلك، فإن الحياة مليئة بالفرص ونحن بحاجة إلى من يحتاج إلينا ولقد وجدنا شركاء للتعاون بنجاح مع اقتصاداتنا وتطويرها".
وأكد أن الأشخاص الذين يدعمون وطنهم خلال هذه الفترة يستحقون تقديرا خاصا، مضيفا "أنها فترة صعبة، لقد انقلب العالم رأسا على عقب وهناك أنواع مختلفة من الناس هنا وهناك ونحن نراهم".
بدوره، أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن سعادته لإجراء ذلك اللقاء، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القضايا التى نحتاج لمناقشتها وتتعلق بالوضع فى المنطقة.
وقال الرئيس الروسى إن "القضايا الاقتصادية التى ناقشناها فى وقت سابق لا تقل أهمية وتتعلق بالصناعة الكيماوية والأغذية والأسمدة.
وأشار إلى أن الغرب لا يزال يمنع توريد الأسمدة البيلاروسية إلى السوق العالمية، مشددا "أنه أمر غريب للغاية لأن السوق العالمى والبلدان النامية فى أمس الحاجة إلى هذه المنتجات".
وقال "لدينا خطط محددة عبر عدد من المجالات وعدد من المشاريع الكبرى وقد استكملت الحكومة بشكل عام إعداد هذه المشاريع"، مضيفا أننا "سنناقش كل هذا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بيلاروسيا: توقع الغرب لنا ولروسيا الانهيار لكننا سنواصل بشجاعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.