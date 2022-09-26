ارتفاع حصيلة قتلى انقلاب قارب فى بنجلاديش إلى 41 شخصا

جدة - نرمين السيد - أفادت الشرطة البنغالية ووسائل إعلام محلية بارتفاع حصيلة قتلى انقلاب قارب كان يحمل على متنه نحو 100 شخص فى شمال البلاد إلى 41 شخصا، وذلك بعدما تمكن عمال الإنقاذ من انتشال 17 جثة إضافية اليوم "الاثنين".





ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن قائد الشرطة المحلية إس. إم سيراجول هدى، قوله " إن القارب انقلب أمس فى نهر كاروتوا بمقاطعة "بانتشاجاره" فى شمال البلاد أثناء عودتهم من معبد هندوسى "، مضيفا أنه تم انتشال 24 جثة أمس بينما تمكن آخرون من السباحة إلى الشاطئ. فيما لا يزال عشرات الأشخاص فى عداد المفقودين، وذلك حسبما أفادت إحدى الصحف المحلية. تجدر الإشارة إلى أن الهندوس يشكلون حوالى 8% من سكان بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة والتى يتجاوز تعدادها 160 مليون نسمة.

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