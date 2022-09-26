إدارة بايدن تسعى لتجنب محاولات تشديد العقوبات على أسعار النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم "الإثنين"، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تحاول تجنب محاولات الحزبين الديمقراطى والجمهورى داخل الكونجرس بتشديد فرض سقف مقترح لأسعار النفط الروسى فى محاولة لتجنب التصعيد الذى من شأنه يعرقل التوازن الدبلوماسى الدقيق.





وأوضحت الصحيفة -عبر موقعها الإلكترونى- أن مسؤولى وزارة الخزانة والبيت الأبيض يعملون منذ شهور على خطة لوضع حد أقصى لسعر مبيعات النفط الروسى حول العالم، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة للحد من عائدات مبيعات النفط الروسى مع دول مجموعة ال 7 لكن فى ظل الحفاظ على تواجده فى الأسواق العالمية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جزء كبير من الاقتصاد الروسى، لكنها عارضت استخدام عقوبات على الحكومات الأجنبية أو الشركات التى تتعامل مع روسيا، حيث كان فرض عقوبات على أطراف ثالثة أو التهديد بعقوباتها قد يؤدى إلى عواقب دبلوماسية واقتصادية وذلك ما سعى المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون لتجنبه.

وأشارت (وول ستريت) إلى أن أى محاولات لتنظيم بيع النفط الروسى بشكل فردى فى جميع أنحاء العالم قد يؤدى إلى المخاطرة بالانتقام من الجانب الروسى أو الهندى أو الصينى.

من جانبه، قال السناتور الجمهورى الأمريكى بات تومى، إننى "أريد أن يتم تهديد كافة الشركات الأجنبية وليس التابعة لدول مجموعة ال7 بإمكانية فرض عقوبات إذا اشترت أو أمنت أو مولت النفط الروسى فوق سقف الأسعار".

وأعرب عن قلقه من أن المشترين الرئيسيين للنفط الروسى مثل الهند والصين يمكن أن يتجنبوا بسهولة نظام سقف الأسعار، وأنه فى حال استخدم المشترون خدمات مالية غير موجودة فى الدول الغربية فيمكنهم شراء النفط الروسى خارج الحد الأقصى بموجب خطة إدارة بايدن الحالية.

وأضاف "إذا كنت ترغب فى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسى فى جميع أنحاء العالم، فإننا بحاجة للتأكد من تطبيقه بشكل موحد وللقيام بذلك، نعتقد أننا بحاجة لدعم العقوبات الثانوية".

من جانبه، قال رئيس مجموعة رابيد إينرجى ومستشار الطاقة للرئيس الأمريكى السابق جورج دبليو بوش، بوب مكنالى، إننى "أعتقد أن العقوبات الثانوية ستزيد من احتمال أن يغلق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كمية كبيرة من إمدادات النفط كما أنه سيسبب خلافات مع أوروبا التى تكره العقوبات الثانوية"، مضيفا "لهذه الأسباب، قررت إدارة بايدن إسقاط العقوبات الثانوية والتى نوقشت عندما تم النظر فى فكرة الحد الأقصى للسعر لأول مرة".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن القرارات الأمريكية تتناقض مع الاستخدام الواسع النطاق للعقوبات الثانوية فى ظل الإدارات السابقة، فكانت الولايات المتحدة قد فرضت غرامات كبيرة على البنوك الأوروبية لممارسة الأعمال التجارية مع إيران مما خلق تأثيرا مخيفا للعديد من الشركات الأجنبية لسنوات.