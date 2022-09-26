«النواب اللبنانى» يقر الموازنة العامة بأغلبية 63 صوتا ومعارضة 37 نائبا

جدة - نرمين السيد - أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته، اليوم الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الجارى بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب من المشاركين فى الجلسة التى عقدت على فترتين صباحية ومسائية اليوم.





وبلغت النفقات فى الموازنة 40873 مليار ليرة وأما الايرادات فبلغت 29986 مليار ليرة بعجز قدره 10887 مليار ليرة وهو ما يوازى 26.6% تقريبا من قيمة النفقات. وتضمنت مواد الموازنة العامة زيادة رواتب موظفى القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة العاملين فى الدولة ضعفين على الراتب الأساسى، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتعد هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن لحين المعالجة النهائية لموضوع الأجور. ولم تحدد الموازنة العامة للدولة رقما محددا للدولار الجمركى، إلا أن تقدير الإيرادات الحكومية بين قيمة الرسوم الجمركية على سعر 15000 ليرة لبنانية للدولار، وفقا لما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى فى جلسة اليوم.

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