عاجل- الدنمارك: رصد تسرب غاز فى بحر البلطيق قرب خط نورد ستريم

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية، قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الاثنين، فى بيان أن الحكومة الألمانية لا تملك أى توضيح بشأن سبب الانخفاض المفاجئ فى الضغط فى خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذى توقف عن العمل.

وأبلغت الشركة المشغلة لخط أنابيب "نورد ستريم 2" عن انخفاض مفاجئ فى الضغط خلال الليل، وأشار متحدث باسم الشركة إلى احتمال حدوث تسرّب.