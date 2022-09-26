دونباس.. أزمة مستمرة بين روسيا و أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا، اليوم الإثنين، عن إقليم دونباس الذى جذب الأنظار إليه منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لاسيما مع سعى روسيا للسيطرة عليه وسط مقاومة من القوات الأوكرانية.





وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن إقليم دونباس يتكون من منطقتين كبيرتين، وهما "لوهانسك ودنيتسك"، ويغلب على الإقليم فى الوقت الحالى الطابع الروسى، حيث تعد اللغة الروسية هى اللغة الرئيسية لمعظم السكان، كما أن غالبية السكان الذين يزيد عددهم على 4 ملايين نسمة، ينحدرون من أصل روسى.

وأضاف التقرير، أنه فى الـ21 من فبراير 2022، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك، واللتين أعلنتا الاستقلال أحاديًا، قبل أن يعلن بوتين فى الـ24 من الشهر ذاته إطلاق عملية عسكرية خاصة تتضمن من بين أهدافها تحرير دونباس.

وبعد شهر من العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، قلصت روسيا من طموحاتها بالاستيلاء على العاصمة كييف، لتتنقل تركيزها إلى دونباس.

وبحلول آواخر مارس الماضى، أعلنت موسكو أنها تسيطر على 93% من لوهانسك و54% من دونيتسك، وهو ما اعتبرته كييف مبالغة.

وفى أواخر أغسطس، أعلنت أوكرانيا بدء هجوم مضاد لاستعادة الأراضى التى سيطرت عليها روسيا، بما فى ذلك الأجزاء الواقعة فى إقليم دونباس، وهو ما دفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإعلان التعبئة الجزئية.

وبدأت عملية الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا فى لوهانسك ودونيتسك، يوم الجمعة الماضى، كما بدأت عمليات مماثلة فى خيرسون وزابوريجيا جنوبًا. فيما أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده ستدعم القرار الذى سيتم اتخاذه فى الاستفتاءات من قبل سكان المناطق المذكورة وسط رفض الغرب لتلك الخطوة التى وصفها بأنها "صورية".