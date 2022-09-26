العالم اليوم - فيديو.. السلطات الروسية تعتقل قنصلا يابانيا بـ"شبهة التجسس"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. السلطات الروسية تعتقل قنصلا يابانيا بـ"شبهة التجسس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:22 مساءً - أعلنت السلطات الروسية، يوم الاثنين، اعتقال قنصل ياباني في البلاد، على إثر الاشتباه في قيامه بتجسس، فيما تدهورت العلاقات بشكل كبير بين موسكو وبكين، بسبب الموقف من العملية العسكرية الجارية في أوكرانيا.

وأكدت وكالة الأمن الفيدرالي الروسي المعروفة اختصارا بـ"FSB"، اعتقال القنصل في مدينة فلاديفوستوك الساحلة المطلة على المحيط الهادي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات أعلنت القنصل الياباني الموقوف شخصا غير مرغوب فيه.

وأضافت المصادر، أنه جرى ضبط القنصل الياباني وهو يتلقى معلومات وُصفت بالسرية حول تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر فيه القنصل وهو يتحدث لأحد الأشخاص، ثم لقطات أخرى بعد القبض عليه.

وكانت اليابان من بين الدول التي انضمت إلى الغرب في فرض عقوبات على روسيا، على إثر العمليات العسكرية التي أطلقتها في روسيا.

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، قال وزير الخارجية الياباني، يوشي ماسا هاياشي، إن بلاده تتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأوضح المسؤول الياباني، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في نيويورك، أن بلاده تنوي فرض حظر على تصدير مواد كيماوية وأخرى تدخل ضمن صناعة الأسلحة إلى روسيا.