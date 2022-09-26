جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل بالسودان محمد سعيد الحلو اليوم الاثنين فى اجتماعات المنظمة المنعقدة حاليا بمدينة نيودلهى بالهند. جدير بالذكر أن منظمة "آلكو" تأسست فى العام 1956 وتضم عضويتها 47 دولة تشمل معظم الدول الكبرى فى قارة آسيا وإفريقيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخاب السودان نائبا لرئيس منظمة «آلكو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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