أمريكا تخصص حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 457.5 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن -فى بيان نشره الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين- "إن المساعدات الجديدة تستهدف تعزيز جهود وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية لتحسين قدراتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح، بينما يواصلون المساعدة فى الدفاع عن الشعب الأوكرانى وحريته وديمقراطيته".
وأضاف: أنه "منذ منتصف ديسمبر2021، التزمت الولايات المتحدة حتى الآن بأكثر من 645 مليون دولار كمساعدات قدمت تأثيرا ملموسا وإيجابيا على شركائنا فى إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانيين، بما فى ذلك الشرطة الوطنية الأوكرانية ودائرة حرس الحدود الحكومية".
وتابع: "بالإضافة إلى توسيع مساعدتنا المباشرة لإنفاذ القانون الأوكرانى، فإن جزءا من هذه المساعدة الجديدة سيواصل أيضا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الأوكرانية لتوثيق الفظائع التى ارتكبتها القوات الروسية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بالاعتماد على علاقتنا الطويلة الأمد مع وكالات العدالة الجنائية الأوكرانية، بما فى ذلك مكتب المدعى العام الأوكرانى ووحدة جرائم الحرب بالشرطة الوطنية الأوكرانية"، مؤكدا أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الأوكرانى، وستظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة.
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