«ميلونى» بعد الفوز بالانتخابات التشريعية الإيطالية: حان وقت تبنى المسؤولية

جدة - نرمين السيد - وأضافت ميلونى -فى تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكى)، اليوم الاثنين، تعليقا على نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت أمس- أن "من جانب الإيطاليين، تأتى دلالة واضحة فى هذه الانتخابات التشريعية، لقد كتبنا التاريخ اليوم، فالإشارة التى وردت من الإيطاليين، هى الرغبة بحكومة من يمين الوسط يقودها حزبنا".
وتابعت: "ربما يكون هذا هو الوقت الذى سيتمكن فيه الإيطاليون مرة أخرى من تشكيل حكومة تتمخض عن تعبيرهم الواضح فى صناديق الاقتراع، إنه أمر أعتقد وأتمنى أن يرغب الجميع بالتعامل معه".
وأعربت ميلونى عن "الأسف إزاء المعطيات الخاصة بالامتناع عن التصويت، فلا يزال هناك العديد من الإيطاليين الذين يختارون عدم التصويت"، مشيرة إلى أن التحدى الآن هو جعل الناس يؤمنون بالمؤسسات مرة أخرى، للتأكد من أن المواطنين يمكن أن يثقوا بها.
وتابعت السياسية اليمينية: "إنها وظيفة يجب علينا القيام بها بشكل أفضل، لأنه لا يزال هناك إيطاليون كثيرون يختارون عدم الثقة فى المؤسسات".
ووفق نتائج أولية، حقق حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلونى، والذى ينتمى لتيار يمين الوسط، فوزا تاريخيا فى الانتخابات التشريعية فى إيطاليا التى جرت، أمس.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فبعد فحص 59.021 مركزا انتخابيا من أصل 60.399، يتصدر (تحالف يمين الوسط) مجلس الشيوخ بنسبة 44.36%، بينما حاز (تحالف يسار الوسط) على نسبة 26.09%، تليه (حركة خمس نجوم) بنسبة 15.33%، ثم (القطب الثالث) بـ7.69%، و(إيتالكست) 1.87%، و(حزب الاتحاد الشعبى) بـ1.34%.
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